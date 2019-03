Sdruženář Dvořák ve 32 letech ukončil kariéru

Sdruženář Miroslav Dvořák ukončil ve dvaatřiceti letech kariéru. Především výborný běžec se během třinácti let ve Světovém poháru čtyřikrát dostal v individuálních závodech na stupně vítězů, vždy skončil třetí. Jeho olympijským maximem bylo jedenácté místo z her v Soči z roku 2014.

"No jo. Nedělám si srandu. Je to hotový. Bohužel. Bohudík," řekl Dvořák v rozhovoru ČTK na otázku, zdali je pravdivé jeho oznámení o konci kariéry, které zveřejnil na sociálních sítích se sérií vzpomínkových fotek. "Jezdit čtyřicátý a nevejít se v pětičlenném týmu do čtyřčlenné nominace je ztracený čas," konstatoval.

Dvořák zvažoval konec už po minulé sezoně, ale ještě se rozhodl pokračovat. V přípravě měl ale opět zdravotní komplikace. "Pořád jsem se snažil, ale manko bylo moc velké," podotkl a jeho slova doložil fakt, že na únorovém mistrovství světa v Seefeldu nedostal ani jednou šanci. "Už budu energii směřovat jinam," rozhodl se.

Sdruženář Miroslav Dvořák.

Pavel Lebeda/ČOV

Závodník liberecké Dukly byl ve Světovém poháru třetí poprvé v Almaty v únoru 2013, pak dvakrát v lednu 2014 v ruském Čajkovském a tentýž rok na začátku další sezony ve finském Kuusamu, kde dva kilometry před cílem vedl. "Říkal jsem si, já snad i vyhraju. To byl můj nejvydařenější závod," hodnotil.

Výhry v závodu Světového poháru se nikdy nedočkal. "Chtěl jsem i placku z mistrovství světa nebo olympiády, ale nic z toho se nepovedlo," lituje, že nenaplnil svá předsevzetí a očekávání. "Trošku mě to štve. Fyzicky jsem na to měl, ale přehnané chtění mě odšouplo jinam, než bych chtěl. Možná jsem nezvládl emoce."

Je si vědom, že i na olympiádě mohl mít lepší umístění než jen zmíněné jedenácté ze Soči. Na mistrovství světa se mu dařilo ještě méně, nejlépe byl šestnáctý. "Velkým soutěžím jsem se s formou vyhýbal. Chtěl jsem vždy vymyslet něco převratného, nechal se unést, že vše změním a nepovedlo se," káral se otevřeně.

Konec kariéry uspíšil také fakt, že v Česku nejsou připravené můstky na trénink skoku. "Letos jsem poprvé nepřejel ceduli Harrachov. Tam jsem začal se severskou kombinací a letos tam nejel, protože můstek nebyl," připomněl Dvořák.

V neděli se chystá s čtyřletým synem Vojtěchem na sjezdovky. "Budu více plnit roli otce," těší se. Dá si chvilku času na odpočinek a bude přemýšlet, co dál. "Nápady mám, ale nic konkrétního. Chtěl bych nějak fungovat a využít zkušenosti."