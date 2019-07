Vymění lyže za motorku? Hvězdný slalomář byl nadšený. Nejšílenější, co jsem kdy zažil, prohlásil

Adrenalin ze závodů jim už nejspíš chybí, a tak ho vyhledávají jinde, a přitom si plní svá přání. Lyžařské hvězdy se během letní přípravy rozhodně nenudí. Poté, co se Mikaela Shiffrinová proletěla ve stíhačce, má nevšední zážitek i Marcel Hirscher. Úspěšný slalomář si vyzkoušel motocykl MotoGP. „Nejšílenější, co jsem kdy zažil,“ prohlásil po jízdě.

Jestli bude Marcel Hirscher pokračovat v kariéře, ještě lyžař neprozradil. S přípravou ale začal, aby zjistil, jak mu to jde a zda bude mít motivaci do závodů. Tento týden si však udělal přestávku, protože před ním stála nová výzva. Místo lyžařské kombinézy, helmy a lyžáků si vzal motorkářské oblečení a vyrazil na trať.

Nejprve si vyzkoušel motocykl třídy Moto2 a poté si zajezdil na stroji MotoGP týmu KTM. Jeho instruktorem se mu na okruhu v Spielbergu stal jezdec KTM Johann Zarco, který svého žáka po jízdě chválil, jak rychle se dokázal zadaptovat. „Velmi pozorně naslouchal tomu, co jsem mu říkal, vše rychle pochopil a bez potíží uvedl do praxe,“ prohlásil Zarco na webu motorsport-magazin.com.

Tausche Ski gegen MotoGP 🎿👉🏍 @MarcelHirscher dreht seine ersten Runden auf der KTM RC 16 am Red Bull Ring @KTM_Racing 🚀 pic.twitter.com/kY8sDILqgG — Red Bull Austria (@redbullAustria) 10. července 2019

A reakce Hirschera? „Splnilo se mi přání,“ přiznal fenomenální lyžař. „Byl to nejšílenější zážitek, který jsem zažil, co se týká zrychlení. V televizi to vypadá úplně jinak,“ vyprávěl olympijský vítěz v obřím slalomu a kombinaci. „Ve své kariéře jsem toho zažil hodně. Tohle ale nelze s ničím srovnávat. Úžasné,“ líčil nadšeně.

To, že by ale přešel od lyží k motorkám, třicetiletý Rakušan odmítl. „Pro mě to nebyla jen jízda, pro mě to bylo skoro jako závod. Byla to opravdu zábava, ale raději motorku nechám v garáži,“ uzavřel sedminásobný světový šampion.