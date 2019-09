Je něco, co Ledecké nejde? Ano, tady je důkaz, koupala se s kachnami. A na člunu pózovala v bikinách

Jak to dopadlo? S vervou a úsměvem se chopila pro ni neznámého vybavení v loděnici domovské Dukly. Ale nakonec žádná sláva, dokonce přišla nepříliš dobrovolná koupel s divokými kachnami, jak ukazují fotografie. Ale není divu. Zkrotit napoprvé skif se možná na pohled jeví jako banální záležitost, ale kdo zkusil, ví, že je to úplně jinak. I sportovně zadatní jedinci mají co, dělat, aby našli v lodi stabilitu.

A problém měla i Ledecká. „Často se mě v komentářích ptáte: ´Je taky něco, co ti STR nejde?"´Odpověď je jednoznačná, je!!" uvádí jeden ze svých posledních příspěvků na sítích. Dokonce přiznává, že s většinou sportů to byl pro ni zprvu tvrdý boj.

https://www.facebook.com/esterledecka.cz/posts/2432121710209989

„Když nad tím tak přemýšlím, tak jsem snad ještě nenarazila na nic, co by mi hned od začátku alespoň trochu šlo. Tady máte důkaz," píše dále na sítích, ale nestěžuje si. „Nebojte, mám dobrýho coache a ten mě v tom dlouho koupat nenechá," přidává poděkování na Synkovu adresu.

Na sítě přidala i příspěvek z další netradiční činnosti - focení pro společenský magazín. A ještě připomněla, jak si užívala právě skončené léto. Připojila pro ni poměrně řídkou fotografii v bikinách.