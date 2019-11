Sdruženářům zbyla ve Světovém poháru jen dvě místa, reprezentovat budou Portyk s Pažoutem

Čeští sdruženáři ladili ve Finsku závěrečnou formu v listopadu ve dvou etapách. V Rovaniemi a poté i v Ruce našli výborné sněhové podmínky, které využili především ke skokanskému tréninku. Úvodní část přípravy absolvovalo kompletní družstvo Lukáš Daněk, Ondřej Pažout, Tomáš Portyk, Jan Vytrval a David Zemek (všichni Dukla Liberec). Poté se tým rozdělil na dvě části. Dvojici pro Světový pohár převzal trenér Marek Šablatura, zbývající reprezentanty vedl jeho asistent Vladimír Šmíd. Trojlístek Daněk, Vytrval, Zemek čekají první závody až na konci první prosincové dekády na Kontinentálním poháru v USA.

„Museli jsme se rozhodnout mezi Ondrou Pažoutem a Honzou Vytrvalem, kdo z nich pojede Světový pohár. Po létě to mezi nimi bylo fifty fifty, možná Honza ze srovnání vyšel i trochu lépe. Vsadili jsme však na to, že Pažout má stabilní skokanskou formu a velký můstek v Ruce by mu měl víc vyhovovat," vysvětluje v tiskové zprávě trenér Marek Šablatura svou nominaci.

Světový pohár 2019/2020 začne oficiálně v pátek 29. listopadu individuálním závodem HS140/5 km, v sobotu a v neděli pokračuje dvěma starty HS140/10 km. Už ve čtvrtek 28. listopadu se však uskuteční tzv. provizorní skokanské kolo, které je velice důležité, neboť jeho výsledek by se započítával, kdyby se kvůli zhoršenému počasí v kterýkoliv den nekonala skokanská část.

Přenesou na sníh letní formu?

„V porovnání s minulým rokem jsme se letos snažili systém přípravy i závodů změnit. Nechtěli jsme zůstávat celý měsíc na Severu, což je fyzicky i psychicky náročné, ale přípravu jsme rozčlenili do kratších úseků včetně pobytu doma. Myslím, že zejména Tomáši Portykovi to prospělo, víc si věří. Letní Grand Prix jsme měli výkonnostně velice dobrou, ale při přechodu na sníh to přece jen nějaký čas trvalo, než vše klukům sedlo a zvykli si na nový materiál," říká Šablatura.

Poslední tréninky ve Finsku se zaměřily zejména na skokanskou část na velkém můstku HS140 v Ruce. Ačkoliv sdruženáři museli často bojovat s nevyzpytatelným větrem, pochvalovali si tuto přípravu. Pro nadcházející závody Světového poháru však meteorologové slibují příznivější počasí.

Český sdruženář Tomáš Portyk během skokanské části olympijského závodu na středním můstku.

Ivana Roháčková

„Ve skokanském tréninku se Portykovi s Pažoutem celkem dařilo a byl bych rád, kdyby se pozitivně projevilo, že vlastně už od jara jsme výrazně navýšili skokanskou přípravu. Věřím, že po běžecké stránce jim vydrží vysoká letní výkonnost. V testech z tohoto pohledu vycházejí dobře, stejně jako ostatní reprezentanti. Snad už se nebude opakovat loňský rok, kdy přišly závody, jeden se nepovedl a závodníci se úplně rozsypali," přeje si Šablatura.

Trio pro Kontinentální pohár absolvovalo v Rovaniemi uplynulý víkend první ostrý zimní start při mezinárodním mistrovství Finska HS100/10 km. Zvítězil v něm domácí reprezentant Ilkka Herola před Samuelem Costou a Alessandrem Pittinem. Mezi 34 aktéry skončil Daněk desátý (105,5 m, +2:09,5 min), Vytrval čtrnáctý (104 m, +3:15,5 min) a Zemek třiadvacátý (76 m, +5:53,9 min). Portyk s Pažout se závodu nezúčastnili.