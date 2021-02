Bůh tě potrestá! vyhrožuje šéfka ruského lyžování Finovi

V čerstvé paměti fanoušků je jistě ještě kontroverzní finiš štafetového závodu v Lahti z konce ledna, kde Fin Joni Mäki v cílové rovince vytěsnil Alexandra Bolšunova. Vzteklý Rus se pak po něm ohnal hůlkou a za cílovou čárou ještě do Fina najel.

Diskvalifikovaný ruský závodník se spolu se svazovým vedením následně za skandální chování omluvili.

Alexandr Bolšunov v cílové rovince udeřil Joniho Mäkiho

V neděli se však dostali do kolize jiní závodníci těchto dvou lyžařských velmocí.

Po vzájemné kolizi v týmovém sprintu upadli Gleb Retivych a Verneri Suhonen.

A do role poškozené oběti se pasoval ruský závodník. „Skočil mi na lyže a oba jsme upadli. Nechápu, jak Fin přemýšlel. Je to jeho velká chyba. Bylo to tak stupidní. Proč mi proboha skáče na lyže?" soptil Rus.

„Zdá se, že s finským týmem máme jakousi milostnou aféru. Ale je lepší, že se to stalo teď než na mistrovství světa," dodal pro ruský server Championat.

Jury tentokrát na rozdíl od Lahti (kde Bolšunova diskvalifikovala) nechala incident bez trestů.

Podle finského listu Ilta-Sanomat německý kouč Rusů Markus Cramer kontaktoval šéfa jury Pierra Mignereyho a dožadoval se trestu pro Suhonena. Ale marně.

Šéfka ruské reprezentace Jelena Vjalbeová ale svého svěřence uklidňovala s tím, že trest dřív nebo později přijde díky zásahu vyšší moci. „Bůh všechno vidí a ve správnou chvíli ho sám potrestá. Stačí si jen počkat," napsala někdejší trojnásobná olympijská šampionka a čtrnáctinásobná mistryně světa na Instagramu.

Finský lyžařský expert Harri Kirvesniemi má za to, že na vzniklé kolizi nikdo vinu nemá: „Byla to jen smůla. Oba závodníci si jeli svoji linii, ale dostali se do kontaktu a ztratili rovnováhu. To se stává."

Podobně viděl situaci i Suhonen. „Co se stalo? Nemám vůbec ponětí. Najednou jsem prostě spadl. Je mi z toho smutno, protože jsem měl dobrou pozici," postěžoval si Fin pro švédský list Expressen.