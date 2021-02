Dole byl rychlejší než vítěz! Zabystřana nezastavil ani záludný skok

Dvacáté místo v super-G na mistrovství světa? To se počítá! Třiadvacetiletý Jan Zabystřan zajel v Cortině d´Ampezzo se startovním číslem 42 výbornou jízdu na trati, na níž si vylámal zuby nejeden z favoritů. „Říkal jsem si, že do třicítky to bude dobré, nakonec jsem dvacátý a i ta ztráta je dobrá,“ pochvaloval si odstup 1,92 s od vítězného Rakušana Vincenta Kriechmayra.

„Zaby zajel super závod. Smekám před ním, poprvé v sezoně jel takhle těžký závod a zvládl to parádně,“ chválil českého sjezdaře i trenér Ester Ledecké Tomáš Bank.

Do super-G odstartovali první tři závodníci a ani jeden nedojel. Pohořeli na stejném místě, za skokem se nemohli vejít do další branky. „Ten skok byl trochu záludný, už na prohlídce vypadal docela těžce. Navíc u skoku prolili trať vodou a strašně se to rozjíždělo,“ postřehl Zabystřan. Jen prohlídka ale na zdárné zvládnutí trati nestačila.

„První tři neměli šanci vidět někoho před sebou, od čtyřky už si tam všichni šoupali a tu prudkou část jeli v takovém driftu,“ popisoval recept na rizikovou pasáž Zabystřan, jenž úvod super-G sledoval v zázemí pro závodníky. „Docela jsme se tam tomu divili,“ přiznal.

Maximem Zabystřana je 15. místo z kombinace před dvěma lety v Aare, ale 20. příčka v tvrdší konkurenci super-G má minimálně stejnou hodnotu. V pasáži od druhého mezičasu do cíle byl Zabystřan dokonce sedmý nejrychlejší!

„Dole se mi líbilo, bylo to tam trochu rovnější, šlo o to navazovat na jednotlivé brány, v tom jsem docela rychlý, navíc to nebylo tak ledové jako nahoře. Dole jsem jel dokonce rychleji než Kriechmayr, z toho mám radost,“ mohl se pochválit

„Určitě je to i příslib pro kombinaci. Pokud bych měl podobnou ztrátu, mohlo by to být na té placce na slalom dobré,“ těší se na pondělní závod, kde se ale super-G pojede na trati čtvrtečního ženského závodu.

V pátek jsou v Cortině na programu tréninky na víkendové sjezdy.