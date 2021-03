Vztek a frustrace! Kontakt s Rusem zničil norské hvězdě sen

Jury jej potrestala za kontakt s ruským lyžařem Alexandrem Bolšunovem v cílové rovince, po němž Rus zlomil hůlku a z boje o titul vypadl. Po Klaebově diskvalifikaci tak spadlo zlato do klína jeho krajanovi Emilu Iversenovi, stříbro bral Bolšunov a bronz další Nor Simen Hegstad Krüger.

„Tohle je nejtěžší den mé kariéry. Cítil jsem se silný a závod jsem dobře kontroloval. Můžete se podívat na to, co se stalo a udělat si o tom vlastní obrázek. Musím být upřímný, mám v sobě spoustu frustrace a vzteku. Tenhle závod byl pro mě hlavním cílem celé sezony. Nikdy jsem se necítil být lépe připravený," reagoval Klaebo po závodě na svém instagramovém účtu.

Johannes Hösflot Klaebo v cíli závodu MS na 50 kilometrů. Krátce po triumfu byl diskvalifikován

Matthias Schrader, ČTK/AP

„Celé to pro mě skončilo velkým zklamáním. Musím si dávat pozor na to, co teď říkám, nicméně jsem velmi zklamaný. Momentálně je pro mě vše zahalené do temna, ale určitě se vrátím zpět. Jen to bude chtít asi nějaký čas," dodal.

Mimo dosah veřejnosti, ale byl nejspíš o dost ostřejší. „Řekl jen jedno slovo. To se ale v norských médiích nedá publikovat. Pak chtěl okamžitě pryč odsud," prozradil pro televizi NRK manažer norského lyžařského týmu Espen Bjervig.

Při zhlédnutí opakovaných záznamů se zdá být Klaebova diskvalifikace velmi přísná, ale šéf jury Pierre Mignerey uvedl, že verdikt nemohl být jiný.

Johannes Hösflot Klaebo (vpravo) přichází k Alexandrovi Bolšunovovi z Ruska po dojetí závodu na 50 km na MS v Oberstdorfu.

Matthias Schrader, ČTK/AP

„Alexandr Bolšunov neudělal v té situaci podle pravidel nic špatně, ale Klaebo ano. Bolšunov byl ve vedení a měl právo si pro finiš vybrat stopu, jakou chtěl. Klaebo se ho snažil objet zvenčí, kde ale nebylo dost prostoru, aby se vyhnul kontaktu s Bolšunovem. A pravidla jsou jasná: Zodpovědnost za průjezd bez kontaktu má předjíždějící závodník. Tedy Klaebo. A proto byl diskvalifikován," vysvětlil Mignerey švédskému listu Expressen.

Ten také přiznal, že s tímto případem zažil jedno z nejdelších sezení jury v kariéře.

„Ano, byl to hodně dlouhý meeting. Nejdřív byl problém získat správné obrázky. Napřed jsme měly zpomalené záběry, které ale začaly trochu pozdě. Chtěli jsme lepší záběry, abychom udělali správné rozhodnutí. Do toho přišel protest Ruska a následně i Norska," dodal Mignerey.

Klaebo se ještě může domáhat během 48 hodin po závodu dalšího přezkumu situace u vyšší instance FIS, pokud norská strana podá písemný protest.