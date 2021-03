Skandál kolem Vlhové. Italský kouč se omluvil šampionce i celému Slovensku

Magoniho citáty z italského tisku se samozřejmě rychle dostaly k Vlhové i slovenské veřejnosti a vzbudily velké pozdvižení. Magoni v listu nejprve svoji svěřenkyni chválil a její cestu za triumfem přirovnal k tažení fotbalistů Atalanty Bergamo proti největším klubům. Následně se ale jeho slova stočila k ostré kritice.

Magoni mluvil o tom, že už se Vlhová nedokáže zlepšovat, což ho nutí zamýšlet se nad tím, jestli nenastal čas na ukončení spolupráce.

Sama závodnice se ale zachovala profesionálně a nechtěla výroky kouče z tisku komentovat, dokud si s ním nepromluví osobně. To se podle informací slovenského deníku Šport stalo během posledních dnů v Jasné, kde Vlhová testuje materiál na další sezonu.

„Chci vysvětlit a uzavřít tuto zbytečnou diskuzi okolo toho rozhovoru, který byl hodně dezinterpretovaný a nebyl správně napsaný. Ty noviny se nespecializují na sport a už vůbec ne na sjezdové lyžování," vysvětloval trenér kauzu pro Šport.

„Autor rozhovoru se mě ptal, co si myslím o Petřiných výkonech v porovnání s ostatními lyžařkami (Italkami, protože to jsou italské noviny), ale také se Shiffrinovou a Mazeovou. Abyste to pochopili správně, chtěl jsem zdůraznit obrovskou kvalitu práce, kterou Petra odvedla. Použil jsem na to speciální italský výraz, kterým jsem vyjádřil, že má Petra železné nohy. Ne že je železo," hasil Magoni skandál.

Pětasedmdesátiletý trenér se za to, co rozhovorem v italském deníku způsobil, omluvil nejen Vlhové, ale i celému Slovensku. „Myslím si však, že je přehnané klást velkou důležitost nějakému rozhovoru v porovnání se vším, co jsme udělali a čeho jsme dosáhli," dodal.