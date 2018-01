Mistr světa Feuz podruhé vyhrál slavný sjezd ve Wengenu

Třicetiletý Feuz si pro devátý triumf v SP v kariéře dojel se startovním číslem 1, pro které se rozhodl v páteční loterii. "Jedničku jsem si vybral proto, že v posledních letech byla nejvyšší pasáž postupně pomalejší. Zafungovalo to, jak je vidět na časech," pochvaloval si Feuz. "Vyhrál jsem tu už v roce 2012, vloni jsem se stal mistrem světa (ve Svatém Mořici). Co chtít víc," dodal spokojeně.

Výrazněji Feuze na 4270 metrů dlouhé trati na prosluněném Lauberhornu ohrozil jen Svindal s trojkou, který se před Švýcarem udržel v čele pořadí disciplíny s náskokem 58 bodů. "Tu délku člověk cítí, ale nebylo to kvůli síle, že jsem s Beatem prohrál. Nezvládl jsem to špatně, on jel ale perfektně," řekl Svindal.

Třetí byl rakouský olympijský vítěz Matthias Mayer už s mankem 67 setin. O desetinu porazil vítěze závodu z roku 2015 a krajana Hannese Reichelta. Nejrychlejší muž pátečního sjezdu do kombinace Vincent Kriechmayr rovněž z Rakouska zajel šestý čas se ztrátou 98 setin, porazil ho ještě Němec Thomas Dressen.

Domácí tým se z vítězství radoval znovu po čtyřech letech, kdy triumfoval Patrick Küng. Vloni sjezdaře nepustily na trať povětrnostní podmínky.