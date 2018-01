Mobil v režimu letadla a životní jízda. Capová si přiblížila olympiádu

Při svých úvodních dvanácti startech ve Světovém poháru si mohla balit věci hned po prvním kole, nejvýše byla 46. Jenže slalom v Kranjské Goře posunul kariéru čtyřiadvacetileté Gabriely Capové o výrazný krok dopředu. Devatenáctou příčkou se přihlásila do boje o start na olympiádě. „Rozhoduje se mezi ní a Kateřinou Pauláthovou, finální verdikt padne 26. ledna,“ říká šéf úseku alpských disciplín Aleš Krýzl.

„Samozřejmě bych měla velkou radost, ale snažím se to neřešit a moc nepočítám, že bych na olympiádu jela,“ tvrdí Capová, která už startovala na dvou světových šampionátech.

Úvod letošního roku ji zastihl v parádní formě. „Životní? Dá se říct, že zatím ano. Jsem dobře nastavená v hlavě, i technika se posunula," pochvaluje si. Silnou psychiku prokázala právě v Kranjské Goře po premiérovém postupu do druhého kola.

Místo aby druhou jízdu pojala na jistotu, aby si zapsala aspoň nějaké body do SP, pustila se do lesa branek s vervou a zajela devátý nejlepší čas ze všech!

„Já si po prvním kole přepnula mobil do režimu letadla, abych nevnímala, co kdo píše, a nikdo mi neradil, že mám hlavně dojet na body. Já věděla, že trať bude v dobrém stavu, tak je třeba toho využít a riskovat. A když vypadnu, nedá se nic dělat, hlavně abych byla spokojená s jízdou,“ popisovala přístup, který ji vynesl do druhé desítky.

Táta zůstal doma

Právě ve slalomu se nejvíce daří prosazovat Češkám a Slovenkám v konkurenci zámořských či alpských lyžařek, ať už to byla Šárka Strachová, Veronika Zuzulová, či Petra Vlhová. „Člověk vidí, že když na sobě pracuje, může se někam posunout,“ líčí Capová, které k úplné elitě ale ještě pořád kus cesty chybí. „Musím se víc vyjezdit, zlepšit kondici, asi všechno,“ ví.

Capovou přivedli k lyžování v Beskydech rodiče, tatínek zůstává šéfem týmu i sponzorem dodnes. „Zařizuje všechno kolem, od peněz po trenéry. Bez pomoci rodiny se dá možná jezdit mezi dětmi, pak už ne,“ tvrdí Capová, které s tréninkem pomáhá i bratr Daniel a jako fyzioterapeutka sestra Lucie.

Tatínek přitom životní závod Capové neviděl. „Náš pes měl zdravotní potíže, tak pomáhal mamce. Ale hned volal a měl velkou radost,“ ujišťuje slalomářka.