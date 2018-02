Mám ráda Hurvínka, smála se Samková, která ztratila hlas

Dostala obrovskou kytici a poté promluvila. A bylo to veselé povídání. Bronzová Eva Samková je doma. V Soči byla zlatá, v Pchjongčchangu česká snowboardkrosařka brala třetí místo. Do své sbírky tak přidala další medaili z nejsledovanější sportovní akce roku. Ve finále útočila z posledního místa, ale nakonec dosáhla na bednu. Jak vypadal její přílet do Prahy?