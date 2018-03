Popularita dostihla Ledeckou i v Turecku. Emoce jsou dost rozvířené, říká

"Emoce jsou, řekla bych, dost rozvířené. Popularity je teďko dost, ale to je dočasné. Boom brzy odpadne a já jezdím pořád stejně," řekla Ledecká v nahrávce pro média z Kayseri, kde skončila druhá v závodu Světového poháru a zajistila si zisk malého glóbu za obří slalom.

Po triumfech v superobřím slalomu na lyžích a v paralelním obřím slalomu na snowboardu na hrách v Koreji je z Ledecké hvězda prvního formátu.

Přichází to ze všech stran

"Je to cítit v Turecku jako kdekoli jinde. V Praze na letišti, kdekoli jinde na letišti, co jsem byla," řekla Ledecká. Nemá podle svých slov čas si vychutnat, čeho na olympiádě dosáhla. "Akorát to ke mně přichází ze všech stran. Ne, že bych si to uvědomila já zevnitř, ale spíš spousta lidí chodí pro podpisy a fotí se se mnou."

Během závodu v Kayseri se snažila držet stranou, aby měla klid a soustředila se na jednotlivé jízdy. "Měla jsem Kubku, který mi dělal bodyguarda," jmenovala fyzioterapeuta Jakuba Marka. "Všechny odkazoval na konec závodu," doplnila.

K druhému místu v Turecku se dostala i za pomoci servismanana Petra Kouřila, který měl vedle přípravy prkna další dvě role. "Jako dodavač dobré nálady na startu a tentokrát byl i fantastická bariéra proti větru, ačkoli je dost hubený," řekla. Závod provázel silný vítr, který podle Ledecké měl až stokilometrovou rychlost.

Jelikož poprvé v sezoně nevyhrála kvalifikaci, nemohla si celou dobu vybírat výhodnější dráhu. V semifinále a finále proto jela v papírově pomalejší modré. "Justin vymyslel dobrý strategie na obě tratě," poděkovala americkému trenérovi Justinu Reiterovi. "Celý tým zase odvedl fantastickou práci," dodala.