Basketbalistky do 20 let vybojovaly návrat do elitní divize ME

České basketbalistky do 20 let se vracejí do elitní divize mistrovství Evropy, ze které sestoupily v roce 2015. Tým trenéra Kena Scalabroniho potvrdil na šampionátu kategorie B roli jednoho z favoritů a prošel do finále po vydřené výhře 65:62 nad domácím Rumunskem, čímž si zajistil i jedno ze tří postupových míst.