Florbalisté Vítkovice chtějí titul. Věřím, že loňské zkušenosti důkladně využijeme, říká kapitán

„Na začátku minulé sezóny jsme s Martinem vůbec nepočítali. Pak přišel, dal hattrick ve finále a zase odešel. Myslím, že kluci si s jeho odchodem poradí," pousmál se Brus. „Je velmi důležité, že další klíčoví hráči, kteří přišli v loňském roce zůstali a tým dostává kontury, které jsem si maloval, když jsem před třemi lety přišel. Šanci dostanou znovu i mladí kluci například Rosťa Gattnar, Kryštof Malina nebo Roman Oborák, který přišel z Petrovic," pokračoval Brus.

Start sezóny Vítkovicím vyšel. Na hřišti České Lípy vyhrály 7:2 a ve Znojmě 6:5 po samostatných nájezdech. „Tenhle tým je kvalitnější než ten, který končil minulou sezónu," řekl kapitán Vítkovic Tomáš Sladký, jenž se na úvodních dvou vítězstvích v sezóně podílel čtyřmi body. K dalším oporám budou patřit brankář Souček a v poli zkušení Hubálek, Řezanina či nejužitečnější hráč Superligy 2017/2018 Lukáš Hájek.

„Náš jednoznačný cíl je dojít do Superfinále, které se znovu hraje na tom správném místě, tedy v Ostravě. V minulém play off jsme proti těžkým soupeřům posbírali cenné zkušenosti, které doufám nyní důkladně využijeme. Play off by mělo být samozřejmostí a doufám že v něm zase potkáme top týmy," vykládal Sladký.

Letošní sezónu přeruší na počátku prosince světový šampionát v Praze. A to může podle Bruse znamenat nepříjemnost. „Už v létě byly tři nebo čtyři reprezentační srazy a za celou přípravu jsme měli jediný trénink v kompletní sestavě. Jsem zvědavý, jak se s tím kluci na začátku sezóny poperou," přiblížil Brus. „Máme v užším kádru reprezentace pět lidí, což je třetina týmu. Ta klíčová třetina samozřejmě," upozornil vítkovický trenér.