Na MS volejbalistek jsou stále čtyři týmy bez prohry

Německé hráčky prohrávaly s Brazilkami už 0:2 na sety a 17:21. "Něco takového se vám povede jednou ze sta zápasů. Dnes jsme to štěstí měli. Prokázali jsme nesmírnou bojovnost a to nás posílí do budoucna," pochvaloval si kouč Felix Koslowski.

Hlavní podíl na obratu proti brazilským obhájkyním bronzu měla univerzálka Louisa Lippmannová, autorka 35 bodů. Čtyřiadvacetiletá volejbalistka, hrající italskou ligu za Florencii, se díky tomu dostala do čela statistik nejvíce bodujících hráček šampionátu (129).

Hlavní favority dnešní program příliš neprověřil. Srbky vyhrály hladce nad Mexikem, Nizozemky nad Portorikem, tým USA si poradil snadno s Bulharskem podobně jako Italky s Ázerbájdžánem.

Všech 16 týmů čekají ještě tři kola v osmifinálové fázi, z obou skupin projdou dál vždy tři celky a vytvoří další dvě trojice. Až pak budou následovat semifinále a za dva týdny 20. října zápasy o medaile.

Mistrovství světa volejbalistek v Japonsku - osmifinále: Skupina E (Nagoja): Mexiko - Srbsko 0:3 (-19, -17, -15) Německo - Brazílie 3:2 (-14, -19, 30, 19, 15) Nizozemsko - Portoriko 3:0 (16, 15, 20) Japonsko - Dominikánská republika 3:2 (17, 26, -22, -25, 11)

1. Srbsko 6 6 0 18:0 18 2. Nizozemsko 6 6 0 18:3 17 3. Japonsko 6 5 1 17:5 15 4. Brazílie 6 4 2 14:6 13 5. Německo 6 4 2 13:8 11 6. Dominikánská republika 6 3 3 11:9 10 7. Portoriko 6 2 4 6:12 6 8. Mexiko 6 1 5 4:15 3

Skupina F (Ósaka): Turecko - Rusko 0:3 (-15, -17, -16) Bulharsko - USA 0:3 (-16, -17, -11) Itálie - Ázerbájdžán 3:0 (12, 19, 10) Čína - Thajsko 3:0 (26, 20, 23)