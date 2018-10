Házenkáři Nového Veselí porazili o gól Lovosice

"Byl to asi nejtěžší zápas v extralize, Lovosice byly hodně motivované a jsem strašně hrdý na tým, že jsme to zvládli. Nebylo to jednoduché, hosté přispěli ke kvalitnímu utkání, i díky divákům jsme dokázali vyhrát," uvedl trenér Nového Veselí Pavel Hladík.

Jeho svěřenci v utkání několikrát ztráceli a po obratu pak do posledních sekund bránili vítězství. Hosté snížili na rozdíl jednoho gólu v závěrečné minutě, ale na vyrovnání nedosáhli, když Motl ze zhruba 16 metrů nedal devítku po vypršení času. Zůstal tak na osmi brankách v zápase, devětkrát se trefili jeho spoluhráč Klimt a na straně domácích Sekulič a Štěrba.

"Měli jsme několikrát šanci zvítězit, vedli jsme 13:9, jenže jsme neskórovali tři útoky. (Poločasové) vedení 15:13 nám zůstalo, nepovedlo se nám odskočit v přesilovce, navíc jsme v ní udělali dva útočné fauly," uvedl lovosický kouč Milan Berka. "Domácí byli v laufu, my udělali 14 technických chyb a to je důvod, proč jsme prohráli. V závěru to byl vabank, ale nevyšlo to, nebyl už čas," dodal.

V druhém dnešním duelu porazil Frýdek-Místek jednoznačně 28:22 Zubří.

Extraliga házenkářů - 5. kolo: Frýdek-Místek - Zubří 28:22 (16:11) Nejvíce branek: Strack 9, Klaban 5, Stržínek 4/1 - Korbel 6, Hrstka 6/2, Zeman 4. Nové Veselí - Lovosice 29:28 (13:15) Nejvíce branek: Sekulič 9, Štěrba 9/5, Živojinovič 5 - Klimt 9, Motl 8, Malý 4.