České házenkářky na úvod turnaje v Chebu hladce vyhrály

České házenkářky vstoupily do turnaje čtyř zemí O štít města Chebu pohodlnou výhrou 34:25 nad Švýcarskem. Svěřenkyně kouče Jana Bašného, které se chystají na mistrovství Evropy, splnily roli jasných favoritek a téměř po celý zápas dominovaly. V pátek reprezentantky změří síly s Chorvatskem a v sobotu je čeká generálka na šampionát proti Slovensku.

Trenér Bašný povolal na turnaj 20 hráček a do utkání se Švýcarkami nenasadil čtyři z nich - brankářku Kudláčkovou, křídelnici Dvořákovou, spojku Šustkovou a pivotku Konečnou.

Před rokem české hráčky porazily Švýcarsko o sedm branek a tentokrát byl rozdíl mezi týmy ještě větší. Výběr helvétského kříže, který na rozdíl od soupeře nepostoupil na evropský šampionát, vedl jen jednou v utkání 2:1 a od té doby už jasně dominoval domácí favorit.

Češky se prosazovaly z rychlých brejků a také využívaly toho, že soupeř útočil bez brankářky. Bašného svěřenkyně díky tomu vstřelily řadu gólů do prázdné branky a jednou se přes celé hřiště trefila i gólmanka Satrapová.

Domácí celek si už do poločasu vypracoval osmigólový náskok 19:11, který hned po přestávce navýšil šňůrou čtyř branek. Na začátku poslední desetiminutovky vedly Češky už o 14 gólů, v závěru však polevily a nechaly outsidera snížit.

Tradiční turnaj v Chebu je pro národní tým poslední zápasovou prověrkou před ME ve Francii. V pondělí Bašný oznámí konečnou nominaci, v úterý reprezentantky odcestují do dějiště šampionátu a příští sobotu vstoupí do základní skupiny soubojem s Rumunkami.