Zaujaly mě přestupy Zmrhala a Ticháčka, říká volejbalový expert Brom

Jak hodnotíte další mistrovský titul Jihostroje České Budějovice, druhou příčku Liberce a až páté místo obhájce prvenství VK Karlovarsko?

Budějovičtí měli asi nejkvalitnější kádr, a to se projevilo v play off včetně dramatického finále s Libercem. V Karlovarsku nejspíš čekali od uplynulé sezony více, proto tam nastává- nechci říci přímo zemětřesení v týmu-, ale výměna hráčů. Ve všech jmenovaných klubech jsem v minulosti trenérsky působil a zajímám se o ně i nadále.

Budějovice vybojovaly za dvacet let deset extraligových trofejí, vy jste byl u čtyř titulů z období 2007-20011. Nyní jsou Jihočeši znovu na trůnu. V čem je kouzlo úspěchů?

Sešli se tam lidé, kteří zkrátka spolu absolutně fungovali. Měl jsem to štěstí, že i pod mým trenérským vedením. Vážím si toho, že jsem se stal součástí tehdejší éry. A že na ní v klubu navazují.

Vrcholem klubového volejbalu je Liga mistrů.

Tahle soutěž je strašně těžká pro české celky. Zúžil se počet účastníků základních skupin a ostatní evropské kluby jsou prostě někde jinde, než mistr české extraligy. Poznaly to Liberec, Budějovice i naposledy Karlovarsko.

Jaký přestup vás dosud nejvíc zaujal v domácím extraligovém prostředí?

Každopádně odchod reprezentačního smečaře Marka Zmrhala z Karlovarska do Českých Budějovic. A tajemstvím už není, že bývalý reprezentační nahrávač Lukáš Ticháček jde z Polska do Karlovarska. Trénoval jsem ho dva roky v Dukle Liberec. Vzpomínám si, že v Liberci jsem měl v týmu nahrávačskou dvojici Boula-Ticháček. Nebylo to nic jednoduchého. Boula byl starší, Ticháček ambicióznější a řešil jsem problémy, které dělají trenéry trenérem (úsměv). Lukáš Ticháček mi volal, a ptal se na situaci, co a jak ve Varech apod. Měl by tam nahradit nahrávače van Haarlema, který odchází do Kladna.

Do přestupového kolotoče se zapojilo i Ústí nad Labem. Můžete to konkretizovat?

Získali jsme Marka Beera z Karlovarska. Je to pro něj návrat do klubu, kde odstartoval ligovou kariéru. Z Ústí naopak zamířil do Karlovarska kanadský blokař Marc Wilson, který za rok udělal velký pokrok. Vary si ho vybraly a sám hráč to zdůvodnil cílem hrát evropské poháry.

Jak vnímáte nynější program národního týmu?

Probíhá Evropská liga, v sobotu hraje česká reprezentace v Jindřichově Hradci s Běloruskem. Zaznamenal jsem, že trenéři zkoušejí mladé hráče, je to dobrá příležitost. Pak přijde na řadu mistrovství Evropy. To už bude úplně něco jiného, moc těžký turnaj.