Nymburk - Mornar Bar 91:74 Nymburk zdolal v Lize mistrů Mornar Bar a drží druhé místo

Basketbalisté Nymburka zdolali v 6. kole Ligy mistrů doma černohorský celek Mornar Bar 91:74 a po páté výhře pevně drží druhé místo ve skupině C. Poslední celek tabulky sice v pražské hale Královka rychle prohrával už o 18 bodů, ale potom ještě donutil českého šampiona o vítězství více bojovat. Nejlepší střelec utkání Vojtěch Hruban předvedl s 28 body rekordní zápis Nymburka v této sezoně Ligy mistrů.

Zleva Vojtěch Hruban z Nymburka a Uroš Luković z Baru v utkání 6. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů.

V dalším utkání v úterý 3. prosince v Řecku proti Peristeri načne Nymburk sérii tří zápasů venku. Potom se představí ještě na hřišti německého Bambergu a tureckého Gaziantepu. Domů se vrátí až 7. ledna při zápase proti VEF Riga a tento duel bude hrát jako jediný nikoliv v Praze, ale doma v Nymburce.

Čekání na první koš ukončil až po 130 vteřinách hry po individuální akci smečí Hankins a na vyrovnání soupeře zareagoval Nymburk devítibodovou šňůrou. Domácí brzy unikli až na rozdíl 18 bodů a za tu dobu stihli Hruban 13 bodů a Dalton pět doskoků.

Soupeř ale už osmibodovou šňůrou na konci první čtvrtiny ukázal, že rozhodně nebude odevzdaným soupeřem a dvacet sekund před poločasem už to bylo jen o čtyři body. Do kabiny navíc za technický faul po předchozím nesportovním z první části putoval Almeida. Lepší náladu zbytku domácího týmu na cestu do šatny zařídil ještě trojkou Dalton.

Nymburku se podařilo ve třetí čtvrtině odskočit i na 12 bodů. Ve 29. minutě se o to postaral veterán Benda, který nejdříve předvedl obranný doskok a protiútok zakončil smečí. Hned na startu závěrečné čtvrtiny zařídil čtrnáctibodový náskok trojkou Hruban a domácí už soupeři zápas zdramatizovat neumožnili.