Srbské házenkářky jsou na Euru v izolaci a odložily zápas

Evropská federace EHF neuvedla jméno nakažené hráčky a kvůli koronaviru musela udělat první změnu v rozpisu šampionátu. Ten začal ve čtvrtek, Češky na úvod podlehly ve druhém dánském dějišti Herningu reprezentaci Švédska 23:27.

Srbky měly hrát s Nizozemskem v rámci skupiny C dnes od 20:30, ve stejném čase by měl odložený duel začít v sobotu. Do té doby bude celá srbská výprava testována znovu dnes i v sobotu. Podle protokolu je po pozitivním testu nakažená osoba v karanténě v jiném hotelu.