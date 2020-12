Kulomet místo ruky. Podívejte se, co dokázal basketbalový mimozemšťan

Dvaatřicetiletý rozehrávač vyhlášený dvakrát nejužitečnějším hráčem soutěže zaujal místo v rohu hřiště za trojkovou čarou a začal sázet jednu přesnou střelu za druhou. Koše dával s železnou pravidelností více než 5 minut. K ruce měl dva sparingy, kteří mu přihrávali, a Curry se neustále trefoval: bum, bum, bum, bum... Minul až po 105. úspěšném pokusu!

„Asi už na to neměl. Je to zklamání," vtipkoval o výkonu z jiného vesmíru kouč Warriors Steve Kerr. „Ale vážně, tohle je přece naprosto bláznivé. Jestli ještě existuje Guinnessova kniha rekordů, mělo by to v ní být zaznamenáno."

Předchozím Curryho tréninkovým maximem bylo 77 trojek v řadě, už tak pro drtivou většinu hráčů v NBA zcela nadpřirozený výkon.

Obroučka basketbalového koše zavěšeného ve výšce 3,05 metru má průměr 45 centimetrů. V NBA je trojková čára vzdálena od koše 7,235 metru.

„Pro mě je Steph nejlepším střelcem historie," řekl Curryho spoluhráč Draymond Green. „Možná bych mohl vykládat, jak jsem šokovaný, ale mě to vlastně nepřekvapilo. Je to neuvěřitelné, ale to, že trefil 105 trojek v řadě, mě vlastně ze židle nezvedlo," pousmál se Green.

Bída Warriors

Po pěti tučných letech 2015–19, kdy hráli Warriors finále, dolehla na tým, jenž má novou arénu v San Francisku, deprese. Curry v předchozím ročníku kvůli zlomenině prstu na ruce odehrál jen pět zápasů základní části.

Jeho "dvojče" Klay Thompson po zranění kolena přišel dokonce o celou sezonu. Brutálně oslabené Golden State tak vyhrálo jen 15 zápasů a zřítilo se na poslední příčku celé NBA.

Porážky 99:125 s Brooklynem a 99:138 s Milwaukee na startu nové sezony navíc ukazují, že vyhrabat se zpátky bude pro Warriors nadmíru obtížné. Curry v těchto zápasech trefil jen čtyři ze 20 trojkových pokusů, takže víkendový trénink mu přišel k duhu.

Každopádně už mu stačí jen jedna úspěšná trojka, aby doplnil Raye Allena a Reggieho Millera, kteří dosud jako jediní dosáhli hranice 2500 trefených trojek v kariéře. Na 99 procent tuhle metu Curry dovrší v nočním duelu s Chicagem v sestavě s Tomášem Satoranským.

A nikdo nepochybuje, že se vyšvihne i do čela celkové trojkové tabulky, které zatím vévodí Allen (2973) před Millerem (2560). Jen to nepůjde tak zběsile rychle jako na rekordním tréninku.