Z nominace házenkářů vypadlo kvůli koronaviru několik hráčů

Z nominace českých házenkářů před vstupem do kvalifikace mistrovství Evropy kvůli koronavirovým komplikacím vypadlo několik hráčů a staronový trenér Rastislav Trtík musel udělat změny. Kouč plánuje, že ke středečnímu úvodnímu utkání v Rusku odcestuje jen 14 hráčů. Další čtveřice by se měla připojit na následující domácí zápasy v pátek s Faerskými ostrovy a v neděli na odvetu s Ruskem.

Trtík původně povolal 21 hráčů a zároveň vytvořil rezervní tým pro případ, že by situaci zkomplikoval koronavirus. Z původního výběru vypadla kvůli cestovním omezením a povinnosti nastoupit do karantény pětice z německých soutěží. Chybět bude čtveřice pivotů Jan Mojžíš, Leoš Petrovský, Vít Reichl a Štěpán Zeman a spojka Dieudonné Mubenzem. Další spojky Jaroslav Trkovský a Jonáš Patzel měli pozitivní test na covid-19.

Z rezervního týmu doplnili mužstvo Václav Franc, Adamové Gřešek a Ptáčník a Tomáš Piroch. Na rozdíl od pětice Mojžíš, Petrovský, Reichl, Zeman a Mubenzem byli z Německa uvolněni brankář Tomáš Mrkva, Tomáš Babák, další střední spojka Roman Bečvář a křídelníci Jakub Hrstka a Marek Vančo.

Z Maďarska přicestovala jedna z opor Stanislav Kašpárek, který čeká na výsledky testů. Pokud budou mít negativní kontrolní odběry, doplní mužstvo pro domácí duely v pátek s Faerskými ostrovy a v neděli s Ruskem ještě Miroslav Jurka s brankářem Šimonem Mizerou ze Zubří a Matěj Klíma.

Brankář Tomáš Mrkva zasahuje proti slovinskému střelci. Vpravo Jan Landa.

Alžběta Vejrostová/chf.cz

"Jsem z toho všeho trochu nesvůj. Situace je skutečně zlá, nemusím rozebírat, jak to vypadá ve společnosti. To má pochopitelně vliv na skladbu družstva. Aktuálně máme devět zdravých hráčů, dva čekají na výsledky testů a další tři se ještě mají dostavit. Dohromady nás do Ruska bude 14 hráčů," řekl při online tiskové konferenci Trtík, který v sobotu oslavil 60. narozeniny.

Do kvalifikace měli Češi vstoupit už dříve, ale dvojzápas s Faeřany byl kvůli koronaviru dvakrát odložen. Reprezentanti proto odehrají nyní i na přelomu dubna a května tři utkání během pěti dnů. Vedle Ruska a Faerských ostrovů je zbylým soupeřem Ukrajina. Z každé z kvalifikačních skupin postoupí první dva týmy a doplní je čtveřice celků z třetích míst.

Trtík převzal mužstvo po trenérech Janu Filipovi s Danielem Kubešem. Svazová exekutiva je těsnou většinou odvolala kvůli údajnému pochybení poté, co národní celek kvůli vysokému počtu případů koronaviru v lednu na poslední chvíli odřekl účast na mistrovství světa v Egyptě.

Po změně realizačního týmu se reprezentace nikdo nevzdal. "Proč by někdo měl odmítnout? Reprezentovat je čest," podotkl Trtík. "Ukazuje se charakter týmu. Všichni tu chtějí reprezentovat, nevybírají si, kdo je zrovna vede. Všichni chtějí pomoci české házené," dodal brankář Martin Galia, který nově bude působit jako jakási pravá ruka trenéra.

Brankář národního týmu házenkářů Martin Galia v dobách aktivní hráčské kariéry.

Pavel Lebeda, chf.cz

Do středečního zápasu v Rusku půjde tým téměř bez přípravy. "Je to šílená situace. Jdeme do souboje s velmi kvalitním soupeřem s jedním tréninkem, navíc v této velmi změněné sestavě. Hlava mi jede, skoro nespím," řekl Trtík, jehož tým odletí do Ruska až v den utkání.

"Budeme poznávat sílu toho mužstva, uvidíme, jaké má limity. Páteční zápas s Faeřany a nedělní odveta s Ruskem jsou pro nás velmi důležité. Na druhou stranu každá branka bude v kvalifikace důležitá, nemůžeme v Moskvě zase tolik experimentovat. Musíme hrát na plný plyn," dodal trenér, který už vedl reprezentaci v letech 2002 až 2005.

Český házenkář Ondřej Zdráhala proniká dánskou obranou.

Ivo Dudek/chf.cz

Kvůli kandidatuře na post svazového prezidenta chybí národnímu týmu dosavadní kapitán Ondřej Zdráhala a s reprezentační kariérou se podle všeho rozloučil defenzivní pilíř Pavel Horák. Novou kapitánskou dvojicí budou kanonýr Babák a brankář Mrkva.