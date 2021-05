Basketbalisté Opavy postoupili do semifinále play off, USK chybí jedna výhra

Opava, které chyběl zraněný Petr Bohačík, dnes měla zápas v Hradci Králové pod kontrolou od druhé čtvrtiny. V ní povolila oslabeným domácím bez opor Halady a Barače jen 11 bodů, otočila skóre a od druhého poločasu už svůj náskok jen navyšovala. Jakub Slavík k výhře přispěl 17 body, Jakub Šiřina a Radovan Kouřil přidali po 14 bodech. Nejlepším střelcem zápasu byl s 20 body domácí Pavol Lošonský.

Podle asistenta trenéra Opavy Kryštofa Vlčka hráči podcenili vstup do zápasu s oslabeným soupeřem a výhra se nerodila lehce. "Všechno to bylo takové vlažné a do toho jsme měli trojky 0/15 v poločase - jako tým, který se o trojkovou střelbu opírá..." posteskl si Vlček. "Nástup do třetí čtvrtiny byl velmi dobrý a agresivní. Půjčovali jsme si balon. Jak v obraně tak i v útoku jsme si byli schopni vyhovět a vytvořili si takový náskok, že se potom zápas už jen dohrával," dodal.

USK o druhé výhře v sérii rozhodl až díky obratu v poslední čtvrtině, kterou ovládl 23:8. Dvaceti body se na vítězství podílel Blake Shilb, Ondřej Sehnal nastřílel jen o bod méně. Čtvrtý zápas je na programu v neděli.

"Těžký play off zápas. Brno hrálo skvěle, speciálně v druhé čtvrtině. Jsem spokojen, protože jsme věřili do konce utkání i přesto, že stav byl v jednu chvíli mínus deset bodů deset minut do konce," pochvaloval si trenér USK Dino Repeša. "Naše obrana v poslední čtvrtině byla skvělá, a i díky tomu jsme ji vyhráli 23:8. Kontrolovali jsme doskok, což je pro nás velmi důležité. Musíme zlepšit trestné hody, to je o hlavě. Nemůžeme hrát play off sérii a minout patnáct trestných hodů," našel i slabinu.