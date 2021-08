Perušič: Na Evropě jsme chtěli určitě výš, věřím, že příště už to prolomíme

Místo kýžené medaile, která by pomohla tlumit zklamání z olympijských her a koronavirových eskapád, dosáhli plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner na evropském šampionátu ve Vídni jen na dělené páté místo. Splnili tak sice základní cíl, ale nepřidali už nic navrch, takže ze svého vystoupení měli rozporuplné pocity.

Promarněná olympijská šance, kterou z velké části zhatil Perušičův pozitivní test na koronavirus a následná izolace, hnala českou dvojici za úspěchem, jenže v sobotu nezvládla čtvrtfinálovou bitvu s Nizozemci Stefanem Boermansem a Yorickem de Grootem.

"Turnaje jdou v tak rychlém sledu, že co jsme dohráli olympijské hry, tak to zklamání bylo sice obrovské, ale na druhou stranu jsme věděli, že před sebou máme další vrchol v podobě mistrovství Evropy a že nemá cenu tam přijíždět s nějakou sebelítostí, že se nám olympijské hry nepovedly. Určitě jsme však chtěli výš," řekl Perušič na dnešní tiskové konferenci.

"Myslím, že i navzdory té pauze jsme mohli bojovat o medaile. Nemůžeme být úplně spokojení. To páté místo je nějaký základní cíl, s nímž jsme do evropského šampionátu šli. Cokoliv horšího by bylo zklamání, takhle to zklamání směřuje zejména k tomu poslednímu zápasu," uvedl Perušič.

Ondřej Perušič (vpředu) a David Schweiner v duelu s ruským párem Krasilnikov, Stojanovskij.

Pilar Olivares, Reuters

"Mohli jsme ho vyhrát a jít ještě dál, ale je zároveň třeba i smeknout před Holanďany, zasloužili si zvítězit," připustil Perušič, jenž s parťákem Schweinerem nezvládl rozhodující tie-break. "Je to pro nás druhé páté místo za sebou. Každé z nich bylo trošku jiné, každopádně musíme ještě zapracovat a věřím, že příště už to prolomíme," dodal Perušič.

Ponaučení pro příště si odnesli především v technických a taktických detailech. "I po zápase, když jsme vše hodnotili s trenérem, jsme se všichni shodli, že to, co jsme předvedli, nebyl náš nejlepší výkon. Dobrou zprávou je, že i tak jsme měli šanci vyhrát. Tou negativní pak, že v ten daný moment jsme nepředvedli ten nejlepší výkon a je potřeba se ptát, proč tomu tak bylo. Týká se to technických věcí, na nichž pracujeme delší dobu, ale taktické věci můžeme opravit okamžitě. Zejména v takových zápasech je důležité nenechat se strhnout tíhou okamžiku a atmosférou, ale držet se toho, co jsme si před zápasem nastavili," prohlásil Perušič.

Příjemným okamžikem ve Vídni byla výhra nad čtvrtým párem olympijských her Lotyši Martinsem Plavinšem a Edgarsem Točsem, s kterými v Tokiu utrpěli kontumační porážku. "I bez té naší tokijské epizody by to byl dobrý pocit, protože jsme je nikdy předtím neporazili. Jde o silný tým, což dokázali i na olympiádě. Ten pocit byl samozřejmě o to lepší, že jsme je měli v Tokiu ve skupině, ale nehráli jsme s nimi. A nakonec nám tam bohužel nepomohli výhrou nad Mexikem, jíž nás mohli dostat ze skupiny. Nemyslím si však, že by tam byla nějaká osobní rovina a my je chtěli porazit s tím, že to mají za olympiádu, to určitě ne," ujistil Perušič.

Zlepšující se forma se může hodit i na nadcházejícím turnaji Světového okruhu v Praze. "Tréninkové manko bylo velké, ale myslím, že na nějakou standardní formu se člověk dostane poměrně rychle, to je otázka týdnu dvou. Už na mistrovství Evropy jsme předváděli slušné výkony, byť si myslím, že s těmi úplně nejlepšími výkony bychom došli dál než do čtvrtfinále. Forma jde určitě nahoru a já věřím, že to v Praze potvrdíme."

"Je to jeden z turnajů, který patří k vrcholům sezony, byť to hlavní zaměření přípravy směřovalo k olympiádě a mistrovství Evropy. I vzhledem k postavení ve světovém žebříčku a faktu, že jde o domácí turnaj, musíme určitě cílit na vítězství," uvedl Perušič.

"Máme štěstí, že patříme k hráčům, které domácí prostředí nesvazuje a naopak si užívají možnost hrát před domácí kulisou. Bylo to třeba vidět i na turnajích v Ostravě. Doufám, že na to navážeme i v Ládví," přál si Perušič. V červnu v Ostravě došli se Schweinerem na čtyřhvězdičkovém turnaji až do finále a těsně jim unikl druhý titul ze Světového okruhu.