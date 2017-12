Basketbalisté Washingtonu sesadili v NBA Boston z čela konference

Také souboj Washingtonu v Bostonu byl opakováním souboje z minulého play off. Z druhého kola tehdy po výhře v sedmém utkání postoupili Celtics, teď jim to ale výběr kouče Scotta Brookse vrátil při první příležitosti v této sezoně. Bodovým lídrem hostů byl Bradley Beal (25). Kapitán John Wall přispěl 21 body a 14 asistencemi, Otto Porter Jr. skončil na 20 bodech.

"Nastoupili jsme proti velmi dobrému týmu, lídrovi naší konference a dosáhli jsme velkého vítězství. Víme totiž, že pokud chceme být v tomto ročníku úspěšní, tak se s Celtics asi potkáme ještě později, v play off. Že jsme teď dokázali získat jejich skalp, je pro nás vážně dobrá zpráva," řekl po utkání s úsměvem John Wall, hlavní hvězda Washingtonu a jeho kapitán.

Poprvé po patnácti utkáních za sebou neodehrál alespoň patnáct minut jediný český zástupce v soutěži Tomáš Satoranský. Reprezentační rozehrávač byl i tak třetím nejvytíženějším náhradníkem Wizards. Při prvním střídání Satoranský minul oba trestné hody, ale pak se trefil za dva body, při druhém nástupu na hřiště zaznamenal asistenci, ale trojku ani další pokus za dva body neproměnil.

Hodně vyrovnané bylo také utkání v Oaklandu mezi domácími Golden State a hostujícím Clevelandem. Klíčovým mužem vítězů byl Kevin Durant, jenž přispěl k výhře Warriors 25 body, sedmi doskoky a pěti bloky. Zároveň v závěru předvedl možná klíčový blok na hvězdu Clevelandu LeBrona Jamese.

"Durant je jedním z nejlepších v soutěži v počtu bloků na zápas, v tomhle duelu jich měl dokonce pět, takže opět odvedl skvělou práci. V soubojích jeden na jednoho byl pokaždé včas, ale hlavně opravdu dobře chránil svou obroučku," ocenil výkon soupeře James.

V dresu Warriors si poprvé v sezoně připsal triple double Draymond Green (12 bodů a doskoků, 11 asistencí). Posledních sedm bodů zápasu vstřelil Klay Thompson, jenž půldruhé minuty před sirénou poslal domácí do vedení 95:92 trojkou a poté ještě proměnil všechny čtyři trestné hody. Celkově tak zaznamenal 24 bodů.

Na straně Cavaliers nasbíral Kevin Love celkem 31 bodů a 18 doskoků. James se zastavil na 20 bodech.

Golden State se posunuli do čela tabulky Západní konference, protože do té doby vedoucí Houston prohrál na palubovce Oklahomy 107:112. Poražení se mohli tradičně spolehnout na Jamese Hardena, který zapsal 29 bodů, osm doskoků a 14 asistencí. To rozehrávač Thunder Russell Westbrook měl na kontě 31 bodů, šest doskoků a 11 asistencí, Paul George přidal 24 bodů a Carmelo Anthony 20.