Beachvolejbalová akce roku! Hvězdy si zahrají o milión

Esa světové úrovně se chystají do Pelhřimova. Ve druhém lednovém týdnu se tam totiž uskuteční beachvolejbalový turnaj CEV Masters, kde budou hvězdy bojovat o prize money v celkové hodnotě 50 tisíc eur (1,27 miliónu korun). A na kulatou sumičku pomýšlejí také elitní české páry – Michaela Kvapilová s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou nebo Bára Hermanová s Markétou Nausch Slukovou. Fanoušci se tak mají na co těšit.

Beachvolejbalová sezóna už odstartovala v tomto týdnu v nizozemském Haagu. Další akcí v rámci evropského poháru už je ta v Pelhřimově. „Pro naše hráče je to zároveň velmi atraktivní možnost se ukázat před domácím publikem a poměřit se s evropskými elitními páry. Půjde o velkou událost pro český beachvolejbal," nechal se slyšet promotér turnaje Vladimír Kozler.

Do CEV Masters v Pelhřimově je například přihlášen šestý nejlepší světový pár – Poláci Piotr Kantor a Bartosz Losiak. Divákům se představí světové osmičky – Rakušané Clemens Doppler s Alexanderem Horstem. Nejvýše nasazené ženy jsou Švýcarky Nina Betschartová a Tanja Hüberliová, třinácté na světovém žebříčku. „Jsem rád, že se nám přihlásily nejlepší evropské dvojice a dovolím si říci, že se jedná o hráče světového formátu. Možná je to tím, že jsme změnili termín a z listopadu jsme turnaj přesunuli na leden," myslí si Kozler.

Zajímavostí je, že se CEV Masters uskuteční poprvé v hale. „Všichni jsou zvědaví, jak to bude probíhat. Už jsme tu pár akcí zorganizovali, nemáme strach," dodává Kozler, promotér turnaje, který se rozehraje ve čtvrtek 11. ledna. Finále je na programu v neděli 14. ledna. Dostat se do turnaje by určitě chtěly i nejlepší české páry – Bára Hermanová s Markétou Nausch Slukovou, Michaela Kvapilová s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou nebo Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem.