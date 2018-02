Šampióni NBA smetli Phoenix, hráči se koučovali sami

"Můj hlas už hráče nudí, koneckonců nudí už i mě samotného. Musel jsem zkusit ten tým nějak probudit, minulý měsíc to moc nefungovalo," prohlásil Kerr, jehož svěřenci jsou přitom nejlepším mužstvem ligy.

Proto při oddechových časech zůstal za lavičkou, zatímco před ní měli hlavní slovo Stephen Curry, Draymond Green, Andre Iguodala a David West. "Šlo jim to pěkně, dokázali poslouchat jeden druhého," prohlásil Kerr. Hráčům Phoenixu se to ale moc nelíbilo, v souvislosti s Kerrovým krokem hovořili o nedostatku respektu. Pro Suns to byla už čtvrtá prohra v sezóně o více než 40 bodů.

Warriors vedl Curry s 22 body, devíti doskoky a sedmi asistencemi. Greena v základní sestavě zastoupil Omri Casspi, který k 19 bodům připojil deset doskoků. V dresu Phoenixu se Elfrid Payton blýskl 29 body.

Basketbalisté Utahu zdolali San Antonio 101:99 i díky pěti bodům nováčka Donovana Mitchella v poslední minutě. Jazz promrhali dvanáctibodový náskok ze druhé čtvrtiny, třetí část zápasu totiž ovládli hostující Spurs 29:15 a sami se dostali do vedení o 13 bodů. V koncovce ale zazářil Mitchell, který na začátku poslední minuty poslal domácí tým do vedení 98:97, pak vrátil Utahu vedení přesnou střelou a poslední bod utkání přidal z trestného hodu 17 sekund před koncem.

San Antonio se pak přes výbornou obranu Utahu nedostalo ke kloudnému zakončení. Mitchell byl s 25 body nejlepším střelcem zápasu. Jeho spoluhráč Joe Ingles potvrdil formu 20 body, tým San Antonia vedl autor 16 bodů Kyle Anderson.

Anthony Davis 38 body a deseti doskoky přispěl k výhře New Orleans v Detroitu 118:103. V utkání proměnil 14 z 24 střel z pole a všech sedm trestných hodů. Jrue Holiday pomohl 21 body a 12 asistencemi, Nikola Mirotič přidal také 21 bodů. Pistons nestačilo 22 bodů Blakea Griffina ani 21 doskoků Andrého Drummonda.

Počtvrté v řadě zvítězili hráči Philadelphie, kteří s New Yorkem ani jednou neprohrávali. K výhře 108:92 zavelel Dario Šarič 24 body. Náhradník T. J. McConnel nasbíral triple double za deset bodů, deset doskoků a 11 asistencí. Knicks vedl s 22 body Michael Beasley.