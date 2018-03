Chyběl gól! Házenkářky nedosáhly v kvalifikaci ME na remízu

České házenkářky prohrály v kvalifikaci mistrovství Evropy s Dánskem i odvetný zápas v Aarhusu, i když jen nejtěsnějším rozdílem. Favorizovaný soupeř v domácím prostředí zvítězil 21:20 a po čtvrté výhře si s předstihem zajistil postup na prosincový šampionát do Francie.

Českému týmu, který v druhém poločase téměř vymazal pětibrankovou ztrátu, patří s třemi body ve skupině druhé místo. V neděli se však před něj může posunout vítěz utkání Slovinska s Islandem. "Holky do toho daly všechno a je dost smutné, že se nám to nepodařilo přetavit alespoň v remízu. Bod by byl pro nás výborný," řekl trenér Jan Bašný na svazovém webu.

Na závěrečný turnaj postoupí z každé skupiny dva týmy, které doplní nejlepší celek z třetích míst. České házenkářky zakončí kvalifikaci na přelomu května a června zápasy na Islandu a doma se Slovinskem.

Ve středu při plzeňské prohře 21:26 selhal domácím hráčkám v druhé půli útok, v Dánsku zase zpočátku nefungovala obrana. Češky se nestačily dostatečně rychle vracet na brankoviště, soupeřky snadno přidávaly gól za gólem a po čtvrthodině vedly 8:4.

České házenkářky udržely krok díky brankám ze sedmiček, postupem času zpřesnily hru a snížily ztrátu na dva góly. Jenže vysoká zeď z červených hráček na domácím brankovišti pracovala téměř bezchybně, takže v poločase mělo Dánsko čtyřgólový náskok zpět (13:9).

Po změně stran branky příliš nepřibývaly. Trenér Bašný při oddechových časech marně vymýšlel, jak skórovat, ale i suverénní lídr kvalifikační skupiny zpomalil tempo a několikrát poslal míč mimo tyče. Přesto Dánky zvýšily na 17:12. "Myslím, že nás položilo neproměňování šancí ve druhém poločase. Rozhodně jsme dneska alespoň na bodík měly," litovala brankářka Lucie Satrapová.

Češkám pomohl dánský risk při hře bez gólmanky, dvakrát poslaly míč do prázdné branky a šest minut před koncem snížily na 18:19. "Dokázaly jsme se do zápasu vrátit. Přitvrdily jsme v obraně a potom jsme mohly přecházet do rychlého útoku, což se nám docela dařilo. V tom se nám povedlo Dánky přehrávat. Prohra o gól nás moc mrzí," uvedla spojka Helena Ryšánková.

Favorit zpozorněl a několikrát se zaskvěla brankářka Reinhardtová, v závěru ji ale překonala Luzumová ze sedmimetrového hodu a Malá půl minuty před koncem potrestala dánskou chybu v rozehrávce. Šanci na senzační vyrovnání ale už český tým nedostal. "Hráčky začaly věřit tomu, že s Dánkami mohou v Dánsku uhrát dobrý výsledek, až ve čtyřicáté minutě. Bylo potřeba ale začít tomu věřit dřív! Pak bychom to možná uhráli," řekl trenér.

Proti středečnímu zápasu ocenil především zlepšení v obraně. "Pokud jsme dostali od dánského týmu, který hraje těžce útočnou hru, jen dvacet branek, je to obrovský úspěch obranného systému, který jsme dali dohromady. A hlavně skoro až ukázka osobní statečnosti hráček," vyzdvihl Bašný.