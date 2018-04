Basketbalisté Oklahomy ukončili v NBA vítěznou sérii Houstonu

Basketbalisté Oklahomy si v sobotu vyšlápli na vedoucí tým NBA Houston 108:102 a ukončili jeho dvacetizápasovou sérii domácích výher. Thunder bojující o play off zůstali v tabulce Západní konference sedmí o jednu výhru před osmou Minnesotou, na kterou se ale po vítězství 134:115 v Los Angeles nad Clippers dotáhl devátý Denver. Nuggets tím ukončili i poslední teoretické naděje na postup výběru kouče Doca Riverse do bojů o titul.

Vyrovnaný duel mezi Rockets a Thunder se v Texasu rozhodoval až v poslední dvanáctiminutovce. Sedm minut před koncem domácí vedli 92:91. Jenže pak hráči Houstonu čtyři minuty netrefili koš, minuli sedm střel a ještě třikrát ztratili v útoku míč, což už pak nestihli napravit. James Harden se dostal na 26 bodů, Chris Paul přidal sedmnáct.

Oproti tomu svěřenci kouče Billyho Donovana soupeře třikrát zblokovali a sami utkání 11 body v řadě otočili. Hlavní podíl na tom měl s 10 asistencemi rozehrávač Russell Westbrook, který se sám postaral o pět rychlých bodů během šňůry. Celkem jich měl na kontě 24 stejně jako Paul George, Carmelo Anthony přidal 22 bodů.

Náskok už Oklahoma nepustila, v tomto ročníku potřetí porazila nejlepší tým soutěže a v tabulce je po dalších sobotních výsledcích vyrovnaná s dalšími dvěma týmy. Bilanci 46 výher a 34 porážek mají totiž také šesté San Antonio a páté New Orleans. Zajistit si postup do play off budou moct Thunder v pondělí v Miami.

"Dnešní zápas byl důležitý, ale ten pondělní bude minimálně stejně důležitý, protože jestli to v Miami nezvládneme, dnešní výhru znehodnotíme. Bude nám k ničemu," burcoval jeden z nejzkušenějších hráčů Oklahomy Anthony. "Byli jsme lepší a nezasloužili si prohrát," uvedl křídelník George.

Denver Nuggets stále živí naději na prodloužení sezony, poté co si ve Staples Center poradil s domácími Los Angeles Clippers 134:115. Srbský pivot Nikola Jokič zaznamenal triple double za 23 bodů, 11 doskoků i asistencí. San Antonio vyhrálo nad třetím Portlandem Trail Blazers 116:105 zejména díky LaMarcusi Aldridgeovi. Podkošový hráč Spurs zařídil 10 bodů v poslední části a dostal se na 28 bodů.

Dramatický duel byl k vidění v Oaklandu, kde úpřadující šampioni Golden State prohráli s New Orleans 120:126. Byl to souboj Kevina Duranta s 41 body a Anthonyho Davise, autora 34 bodů, 12 doskoků a 4 bloků.

Ve Východní konferenci si připsali triumf 115:102 v newyorské Madison Square Garden nad Knicks Milwaukee Bucks a odskočili tak osmému Washingtonu v tabulce. Wizards mají o výhru méně, o porážku více a dva duely před sebou.