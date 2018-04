James dovedl potřinácté v kariéře svůj tým do druhého kola

Basketbalista LeBron James dovedl potřinácté v kariéře svůj tým do 2. kola play off NBA. Cleveland vyhrál nad Indianou v rozhodujícím sedmém utkání na domácí palubovce 105:101 a sérii získal v poměru 4:3. James tak znovu neodešel v úvodním kole vyřazovací části jako poražený a vyřazený. Houston vstoupil do semifinále Západní konference vítězstvím 110:96 nad Utahem.