James ukončil Torontu sezónu NBA debaklem

LeBron James dovedl Cleveland v nekratším možném čase do finále Východní konference NBA. Ve čtvrtém zápase s Torontem nasbíral 29 bodů, 11 asistencí a osm doskoků, tentokrát měl i výraznou podporu spoluhráčů, a Cavaliers ukončili kanadskému týmu sezónu debaklem 128:93. Vyřazení zatím odvrátila Philadelphia, která porazila Boston 103:92 a snížila sérii na 1:3.

Toronto prošlo základní částí NBA jako nejlepší tým Východní konference, ale tuto pozici ve druhém kole play off vůbec nepotvrdilo. Čtvrtí nasazení Cavaliers je smetli 4:0 na zápasy a mezi nejlepší čtyři prošli počtvrté za sebou. V pondělí Raptors prohráli o 35 bodů, když zcela odpadli ve druhé půli.

Nestíhali v obraně a dovolili domácím atakovat šedesátiprocentní úspěšnost střelby. James proměnil z 19 střel z pole dvanáct a nejvíce se zasloužil o to, že Cleveland vyřadil z play off Toronto i třetím rokem za sebou. Loni to bylo také už po čtyřech duelech.

Na 23 bodů se dostal Kevin Love, 16 dal Kyle Korver a 15 bodů nastřílel J.R. Smith, který proměnil všech šest střeleckých pokusů. Toronto vedl s 18 body náhradník Jonas Valančiunas. DeMar DeRozan zůstal jen na 13 bodech a Kyle Lowry k 10 asistencím připojil pouhých pět bodů.

Právě dvě největší hvězdy Toronta daly vzpomenout na svou pověst z předchozích let, kdy se o nich říkalo, že jsou v play off poloviční. Lowry s DeRozanem v sérii s Clevelandem dohromady nasbírali 138 bodů, 46 asistencí a 30 doskoků, samotný LeBron James na druhé straně si za čtyři zápasy zapsal 136 bodů, 45 asistencí a 33 doskoků.

"Chtěli to více než my. Nebylo to ani tak o basketbalových schopnostech, jako o hlavě. Tu jsme ztratili," přiznal litevský pivot Valančiunas.

Na soupeře pro konferenční finále si Cavaliers musí počkat. Philadelphia totiž poprvé porazila Boston, a to díky šňůře 15:5 v závěru první půle. Domácímu kouči Brettu Brownovi vyšel tah s nasazením rozehrávače T.J. McConnella do základní pětky.

McConnell se mu odvděčil 19 body, což je jeho nový osobní rekord. Na 19 bodů s 13 doskoky se dostal také Ben Simmons. Nejlepším střelcem Sixers byl Chorvat Dario Šarič s 25 body. Boston vedl nováček Jayson Tatum s 20 body. Celtics budou mít další šanci ukončit sérii v noci na čtvrtek doma, kde letos v play off ještě neprohráli.