Plážový volejbal mezi trubkami a železem bude unikátní, říká o Světové sérii v Ostravě olympionik Beneš

Plážový volejbal té nejvyšší úrovně uvidí v červnu Ostrava. Od 20. do 24. června se v areálu Dolní Vítkovice uskuteční turnaj Světové série FIVB mužů a žen Ostrava Open.

„Ve chvíli, kdy se nám podařilo dostat po letech zpátky do Česka tento významný turnaj, začali jsme hledat místo, kde ho uspořádat. Nabízela se pražská Štvanice, kde už ten turnaj v minulosti byl, ale my jsme chtěli jít dál a najít místo, které bude atraktivní i pro zahraniční hráče. Beach volejbal se hraje po celém světe na plážích, nebo ve sportovních centrech, ale v chladném industriálním prostředí se tento sexy sport ještě nehrál. Bude to atraktivní jak pro hráče, tak pro diváky," uvedl ředitel turnaje v Ostravě Martin Duka.

Světová série si v Ostravě odbude premiéru. V hlavní soutěži se představí 32 mužských a 32 ženských dvojic, mezi nimiž by neměly chybět nejlepší české páry Markéta Nausch Sluková - Barbora Hermannová, pár Michala Kvapilová - Kristýna Kolocová a mezi muži dvojice Ondřej Perušič - David Schweiner. „Když jsme tento turnaj dělali v Praze v roce 2008 poprvé, byl jen pro kluky. Pak zase čtyřikrát jen pro holky. Ostravě bude poprvé oboupohlavní turnaj. A to je perfektní. Plážový volejbal má jak u kluků, tak u holek atributy, které ocení i diváci, kteří tomuto sportu až tolik neholdují," narážel s úsměvem na tváři na spoře oděné sportovce bývalý český reprezentant a předseda rady Asociace plážového volejbalu Petr Beneš.

Český olympionik už podobně zvláštní prostředí zažil. Na olympijských hrách v Londýně byly dvorce vystavěny v prostorách Buckinghamského paláce. „Dá se to srovnat svou unikátností. V Ostravě se bude hrát mezi trubkami a železem na místě, které bylo odsouzeno k zániku. Pro hráče to bude výborné i v tom, že budou mít k dispozici mnoho orientačních bodů, které jim při hře pomáhají," přiblížil Beneš.

Pod vysokými pecemi vyroste v červnu šest kurtů. Areálu bude dominovat centrální kurt s kapacitou pro 2700 diváků, k dispozici budou další tři hrací a dva tréninkové kurty. Vstupenky jsou už v prodeji. Úvodní část turnaje, od středy do pátku bude zdarma, ceny vstupenek na víkendová klání se pohybují od 100 do 200 korun. Za dvě stovky lze koupit také vstupenka na oba víkendové dny.