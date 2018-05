Těžká premiérová sezóna. Kouč Ostravy Václavík v těžkých chvílích volal učiteli Šmejkalovi

„Potěšilo mě, že jsme to Liberci, který byl velkým favoritem na titul, nedali zadarmo. Mrzí mě ale, že jsme nepřidali ještě jednu výhru. Pak by museli hrát o žití a nežití a mohlo by to být zajímavé," uvedl Václavík.

Více ho ovšem trápila nepříliš povedená dlouhodobá část volejbalové extraligy. „Pár zápasů nám hrubě nevyšlo, a to nás oddělilo od těch nejlepších. Chybělo mi větší nasazení, větší touha zvítězit. V play off už to bylo v pořádku, ale mrzí mě, že jsem to z těch kluků nedokázal vyždímat dříve," připouštěl Václavík.

Mladý kouč přiznal, že přišla i chvíle, kdy zvedl telefon a zavolal o radu svém předchůdci na ostravské lavičce Zdeňku Šmejkalovi. „Telefonovali jsme si někdy po Novém roce, kdy jsme za sebou měli blbou sérii porážek," řekl Václavík. „Ani nevím, zda jsme došli k nějakému závěru, jak to vyřešit. Jsem Zdeňkem hodně ovlivněný, hrál jsem pod ním sedm let, dělal mu loni asistenta. Hodně jsem si toho od něj vzal," pokračoval Václavík.

Zkušený stratég Šmejkal byl známý i tím, že důsledně dbal na to, aby hráči dodržovali jeho pokyny. „V tomhle budu muset přitvrdit. I když ne vždy je to jenom o tom být tvrdý. Musíme najít cestu, jak být co nejefektivnější," řekl Václavík

V úvodu sezóny se mu toto nedařilo zřejmě i proto, že s drtivou většinou hráčů hrál. „Tímhle byla ta moje trenérská startovní čára posunutá. Když jste s někým sezónu v šatně, tak to má vliv na to, jak vás vnímají. Trenér musí na něčem lpět, a ne vždy je to hráčům příjemné. Ale nakonec jsme to zvládli dobře," pousmál se ostravský trenér.