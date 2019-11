ČR - Švýcarsko 2:8 Florbalisté na EFT skončili poslední

Švýcaři se dostali do vedení v polovině první třetiny díky povedené střele Christopha Meiera. V 18. minutě se dostal do úniku Zaugg a chytře přehodil gólmana Jana Bindera. Půl minuty před koncem úvodního dějství se po samostatné akci prosadil Christoph Meier a po 109 sekundách druhé části po přihrávce Michaela Schiesse zpoza branky zvýšil zblízka na 4:0 Stefan Hutzli.

Až ve 32. minutě se trefil v přečíslení Josef Rýpar a po 68 sekundách závěrečného dějství nabil Daniel Šebek Patriku Suchánkovi, který přiblížil český tým na rozdíl dvou branek. Ve 46. minutě se ale dostal do úniku Marco Louis a překonal Bindera. Poté Zaugg potrestal vyloučení Martina Tokoše a v čase 56:46 při power play dovršil hattrick. Konečný výsledek stanovil rovněž při hře bez gólmana Jan Bürki.

"Upřímně to dneska byla z naší strany totální katastrofa. Byly tam chyby už v obraně, kdy jsme se nedostali ani z našeho pásma. Těžko pak proti nim něco hrát. Švýcaři nastoupili s větším sebevědomím než my a to se projevilo celý zápas. Poslední dobou dojíždíme na chyby a dojíždět budeme, dokud je nepřestaneme dělat," řekl Rýpar.

Euro Floorball Tour mužů ve Vantaa, Tampere a Hämeenlinně (Finsko): ČR - Švýcarsko 2:8 (0:3, 1:1, 1:4) Branky a nahrávky: 32. Rýpar, 42. Suchánek (D. Šebek) - 10. Ch. Meier (Bischofberger), 18. Zaugg (Camenisch), 20. Ch. Meier (Tromm), 22. Hutzli (Schiess), 46. Louis (Conrad), 56. Zaugg (Braillard), 57. Zaugg (Braillard), 60. Bürki. Rozhodčí: Geiser, Nilsson (oba Švéd.). Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 332. Finsko - Švédsko 6:5 (2:0, 0:4, 4:1). ČR - Švédsko 1:6 (1:2, 0:0, 0:4) Branky a nahrávky: 8. Vítovec (Němeček) - 7. Nilsberth (Rudd), 20. Nilsberth (Galante Carlström), 49. Galante Carlström (E. Johansson), 49. Rudd (Svahn), 51. E. Johansson (Galante Carlström), 56. Fritzell (Enström). Rozhodčí: Zurbuchenová, Wehingerová (obě Švýc.). Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 211. Finsko - Švýcarsko 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Finsko - ČR 3:2 (0:1, 3:1, 0:0) Branky a nahrávky: 22. Rantala (R. Kainulainen), 24. V. Kainulainen (Stenfors), 40. R. Kainulainen (Lehkosuo) - 6. Jan Šebesta (Matejčík), 30. M. Krbec (Ondrušek). Rozhodčí: Geiser, Nilsson (oba Švéd.). Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 1268. Švédsko - Švýcarsko 10:6 (2:2, 5:0, 3:4).

1. Finsko 3 3 0 0 0 12:8 9 2. Švédsko 3 2 0 0 1 21:13 6 3. Švýcarsko 3 1 0 0 2 15:15 3 4. ČR 3 0 0 0 3 5:17 0