Do kvalifikace o závěrečný turnaj zasáhlo celkem 35 týmů, pořadatel z Finska se na šampionát kvalifikoval automaticky. Kvalifikaci hrála poprvé v historii také africká země - Pobřeží slonoviny se však na mistrovství světa neprobojovalo.

Skupiny mistrovství světa ve florbale 2020

Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D Finsko Německo Slovensko Kanada Dánsko Česko Polsko Singapur Švédsko Norsko Thajsko Estonsko Lotyšsko Švýcarsko USA Filipíny

V základních skupinách se hraje systémem každý s každým, ze skupin A a B následně postupují do čtvrtfinále dva nejlepší týmy. O zbylá čtyři místa se pak bude hrát v předkole play off, kam postupují třetí a čtvrté týmy ze skupiny A a B a reprezentace, které skončí na první a druhém místě ve skupině C a D.

Program a tabulky MS ve florbale 2020

Šampionát začíná 3. prosince zápasem skupiny D mezi Singapurem a Kanadou, ve stejný den se představí také Češi, kteří vyzvou Německo. Čtvrtfinále je na programu již 8. prosince, o medailistech letošního mistrovství se rozhodne 11. prosince.

Dějištěm mistrovství světa bude převážně hokejový stadion v Helsinkách s kapacitou přes osm tisíc diváků, semifinále a zápasy o medaile se však bude hostit modernější Hartwall aréna.

Skupina A - Finsko, Dánsko, Švédsko, Lotyšsko

To, co se očekává ve finále turnaje, tedy duel mezi Finskem a Švédskem, uvidí fanoušci již v základní skupině. Osminásobní mistři světa Švédové, stejně jako domácí Finové, jsou hlavními favority nejen na postup ze skupiny, ale i na turnajový triumf.

Program zápasů skupiny A 3.12., 14:15 Švédsko - Lotyšsko 3.12., 17:30 Finsko - Dánsko 4.12., 11:45 Dánsko - Lotyšsko 4.12., 17:55 Finsko - Švédsko 5.12., 14:00 Lotyšsko - Finsko 6.12., 16:00 Dánsko - Švédsko

Skupina B - Německo, Česko, Norsko, Švýcarsko

Česká reprezentace patří spolu se Švýcarskem k velkým favoritům skupiny B, Německo a Norsko ale budou chtít překvapit. Svěřenci finského kouče Petriho Kettonena mají za sebou parádní přípravu - na turnaji Euro Floorball Tour v Plzni dokázali v polovině října porazit Švédsko i Finsko a z posledních třinácti zápasů prohráli jen jednou.

Program zápasů skupiny B 3.12., 18:30 Německo - Česko 4.12., 14:30 Norsko - Švýcarsko 5.12., 11:00 Německo - Norsko 5.12., 17:45 Česko - Švýcarsko 6.12., 16:15 Švýcarsko - Německo 6.12., 18:45 Česko - Norsko

Skupina C - Polsko, Thajsko, Slovensko, USA

Thajsko je sice v rámci Asie florbalovým velikánem, ve světovém měřítku však za evropskými zeměmi stále značně zaostává a společně s USA je jasným outsiderem skupiny C. Kandidátem na postup do předkola play off je tak Slovensko a Polsko.

Program zápasů skupiny C 3.12., 13:00 Polsko - Thajsko 3.12., 15:45 Slovensko - USA 4.12., 13:45 Thajsko - USA 4.12., 16:30 Polsko - Slovensko 5.12., 16:30 Thajsko - Slovensko 6.12., 13:30 USA - Polsko

Skupina D - Singapur, Kanada, Estonsko, Filipíny

Kanaďané i Estonci zvládli na posledním šampionátu 2018 v Praze postoupit ze skupiny a stejný cíl je pro obě florbalové reprezentace i letos. Pobaltská země společně s Filipínami na turnaji nahradili Japonsko a Austrálii, kteří účast ve Finsku odmítli kvůli koronavirovým restrikcím.

Program zápasů skupiny D 3.12., 11:30 Singapur - Kanada 4.12., 11:00 Filipíny - Estonsko 5.12., 11:00 Singapur - Filipíny 5.12., 13:45 Kanada - Estonsko 6.12., 9:15 Estonsko - Singapur 6.12., 12:00 Kanada - Filipíny

MS ve florbale se koná od roku 1996 ve dvouletých intervalech. Letošní 13. ročník světového šampionátu se pořádá kvůli koronaviru výjimečně po třech letech, nejlepší světoví florbalisté se potkají znovu příští rok ve Švýcarsku.

Program play off - čtvrtfinále, semifinále a finále

KVALIFIKACE PLAY OFF 7.12., 9:00 B4 - C1 Kvalifikace 1 7.12., 12:00 B3 - C2 Kvalifikace 2 7.12., 15:00 A4 - D1 Kvalifikace 3 7.12., 18:00 A3 - D2 Kvalifikace 4 ČTVRTFINÁLE 8.12., 14:30 B2 - Kvalifikace 1 ČF1 8.12., 17:45 A1 - Kvalifikace 4 ČF2 9.12., 14:30 B1 - Kvalifikace 3 ČF3 9.12., 17:30 A2 - Kvalifikace 2 ČF4 SEMIFINÁLE 10.12., 14:30 ČF3 - ČF4 SF1 10.12., 17:45 ČF2 - ČF1 SF2 ZÁPAS O BRONZ 11.12., 13:30 Poražení semifinalisté FINÁLE 11.12., 16:30 Vítězové semifinále

Přehled vítězů mistrovství světa ve florbale

V historii florbalových šampionátů je jednoznačně nejúspěšnější reprezentace Švédska, která mistrovství světa vyhrála hned osmkrát, čtyřikrát brali Švédové stříbrnou medaili. Největší florbalová velmoc však musí v posledních letech sledovat úspěšnější rivaly z Finska.

Suomi vládnou světovému florbalu od roku 2016, kdy triumfovali na MS v Lotyšsku. O dva roky později dokázali titul obhájit, ve finále šampionátu v Praze porazili Švédsko 6:3.

Rok a místo Zlato Stříbro Bronz 1996 Švédsko Švédsko Finsko Norsko 1998 Česko Švédsko Švýcarsko Finsko 2000 Norsko Švédsko Finsko Švýcarsko 2002 Finsko Švédsko Finsko Švýcarsko 2004 Švýcarsko Švédsko Česko Finsko 2006 Švédsko Švédsko Finsko Švýcarsko 2008 Česko Finsko Švédsko Švýcarsko 2010 Finsko Finsko Švédsko Česko 2012 Švýcarsko Švédsko Finsko Švýcarsko 2014 Švédsko Švédsko Finsko Česko 2016 Lotyšsko Finsko Švédsko Švýcarsko 2018 Česko Finsko Švédsko Švýcarsko 2020 Finsko 2022 Švýcarsko 2024 Švédsko

Maximem české reprezentace byly stříbrné medaile ze Švýcarska v roce 2004. Češi v Curychu v semifinále porazili domácí reprezentaci, ve finále nestačili na Švédy a prohráli 6:4.

Vstupenky na mistrovství světa ve florbale ve Finsku

Nejlevnější vstupenky na zápasy základních skupin přijdou zájemce na 25 euro (tedy asi 640 korun). Balíček lupenů, mezi kterými je také vstup na zápasy o medaile, vyjdou na přibližně sedm a půl tisíce korun.

Vstup do Finska je momentálně podmíněn dokončeným očkováním, negativním testem nebo certifikátem o prodělání nemoci covid-19.