Samé třináctky, Kopfstein poprvé bez bodu

Závod ve znamení nešťastných třináctek. Poprvé v této sezoně Red Bull Air Race odjel Petr Kopfstein ze závodu bez bodového zisku. V americkém Indianapolis český pilot obsadil 13. místo. „Je to pro nás zklamání,“ říká pilot Teamu Spielberg.

Předposlední závod sezóny Red Bull Air Race přivítal okruh v americkém Indianapolis, který patří k nejslavnějším místům světového motorsportu. Už potřetí v řadě se stal i scénou pro závod nejrychlejšího motoristického sportu planety.

Tréninkové lety naznačovaly, že by se Petr Kopfstein mohl v Indianapolis pohybovat ve středu startovního pole. V kvalifikaci ale obsadil až 13. místo, které mu do Round of 14 přisoudilo Španěla Juana Velarda.

V závodním letu pak karlovarský pilot zaostával už od startu a na Španěla ztratil více než vteřinu a půl. Čas 1:07,902 pak znamenal konečnou třináctou příčku, která je pro něho nejhorším umístěním v sezóně. Jeho krajan Martin Šonka si pak desátým místem notně zkomplikoval bitvu o titul.

Začínají přípravy na příští rok

„Spokojeni rozhodně nejsme. Bohužel jsme po kvalifikaci nepřišli na to, proč naše letadlo letělo tak pomalu. Je možné, že jsem nějaké chyby udělal také já, ale náš stroj rozhodně nemá takový tah, jaký bychom si představovali. Musíme teď všechno analyzovat, udělat maximum práce na letadle a připravit se na poslední závod sezóny a hlavně na rok 2019," plánuje Kopfstein.

Do Fort Worth poletí Team Spielberg s cílem vylepšit průběžnou třináctou pozici v pořadí šampionátu. Na dostřel jsou totiž výrazně vyšší příčky. V Texasu se bude závodit o víkendu 17. a 18. listopadu.