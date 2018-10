Syn legendy osedlá obhájce. Dočká se konečně vysněného titulu?

Má ohromnou příležitost, aby zlomil prokletí a konečně triumfoval ve Velké pardubické steeplechase. Josef Váňa mladší bude v neděli odpoledne na startu slavného dostihu největším favoritem, vždyť usedne do sedla loňského šampióna No Time To Lose.

Devítiletý hnědák je podle bookmakerů nejžhavějším adeptem na titul. Před rokem ho k němu dovedl Jan Kratochvíl, který směle pomýšlel na obhajobu. Jenže sedmadvacetiletého jezdce postihla nehorázná smůla, když si před pěti týdny při rámcovém dostihu v Pardubicích zlomil pažní kost v krčku a navzdory obrovskému úsilí nakonec minulý pátek, jen pár desítek minut před slavnostním losováním, svoji účast odpískal.

„Mrzí mě to, ale ruka je v režimu útlumu. Nedokážu si představit, že bych ucválal sedm kilometrů, jedenatřicet překážek a k tomu finiš," vylíčil. Stájové jedničce však hodně věří. „Pepa je výborný a zkušený žokej a koně dobře zná," potvrzuje.

Syn pětašedesátileté ikony dostihového sportu jel poprvé Velkou pardubickou už v šestnácti letech. Teď je mu sedmadvacet a premiérové prvenství stále netrpělivě vyhlíží. Vyjde mu to na jedenáctý pokus? „Zase budu pátý," žertuje Váňa mladší při debatě s Kratochvílem. V nejtěžším překážkovém dostihu starého kontinentu se totiž v cíli nikdy nevešel mezi nejlepší tři. Přitom v kariéře opanoval přes tři sta překážkových dostihů včetně prestižní italské steeplechase, Gran Premia v Meranu.

Po diskvalifikaci Nikase v roce 2015 se dodatečně posunul na čtvrté místo a o rok později se zapsal do historie Pardubické jako obrovský smolař, když mu krátce po startu stávkoval favorizovaný Rabbit Well. Po pár cvalových skocích se zastavil, aniž by zdolal jedinou překážku. „Je vyčůraný. Začal jsem mu věřit. Vybočil, chtěl jsem mu pomoct bičem, ale už to nešlo," litoval tehdy Váňa, který před rokem osedlal Ange Guardiana a skončil pátý.

„Letos do toho určitě půjde s vysokou motivací. Bude mít velkou šanci. Ví, jak No Time To Lose chodí. Pan Váňa z tohoto koně udělal vytrvalce. Kdyby vytrvalost neměl, vyhrával by dostihy kolem čtyř kilometrů, protože má trochu víc třídy než ostatní," tvrdí dvojnásobný vítěz Velké pardubické Josef Bartoš, jenž patří s devítiletým hnědákem Vicodym na trati dlouhé 6 900 metrů do okruhu favoritů.

Z jednadvaceti účastníků se mezi kandidáty na vítězství řadí vedle No Time To Lose také Zarif a Ange Guardian, které připravuje právě osminásobný šampión Velké pardubické Váňa starší.

„Ange Guardiana povede Jirka Kousek, který má hroznou formu. Pokud ale všechny Váňovy koně doběhnou do cíle, budou podle mě na dotovaných místech, tedy do sedmé příčky," odhaduje Bartoš. Výrazně zamíchat kartami mohou také Hegnus s Markem Stromským, nebo Sztorm s Marcelem Novákem. V poslední kvalifikaci zářil i Tzigane Du Berlais, kterého povede Jan Faltejsek.