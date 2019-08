Neskutečná podívaná! Smolaři se směje celý svět, co provedl?

Smolař. A hned dvojitý. Gólman by se nejraději neviděl. Kiksu, jaký předvedl na futsalovém mistrovství AFC v Thajsku, se směje celý svět. Milovníci pověr a pranostik budou mít jednoduché vysvětlení, proč se brankáři nedařilo. Nastoupil totiž s třináctkou na dresu a tohle číslo řada lidí spojuje s pověrou, že přináší smůlu. Podívejte se sami na přiložené video, ať můžete posoudit, co brankář vlastně provedl.

Gólman týmu FC Erem neměl šťastný den. Pokud to nevěděl od rána, pak při utkání proti Nanlingu mu to muselo být jasné. Nejdříve se totiž zranil, a když se mu snažil fyzioterapeut pomoci, bavili se fanoušci netradiční podívanou. Vypadalo to totiž, že chce expert snad vytřást brankáři duši z těla.

Tohle však ještě nebylo nic proti tomu, co se povedlo brankáři dál. Vyběhl totiž daleko z branky, aby rozehrál míč odkopnutý soupeřem. Jenže to se mu hrubě nepovedlo, k míči se dostal jeden ze soupeřů a skóroval do odkryté sítě. Jeho tým nakonec prohrál zápas 3:8.