Kanaďané umožní hvězdné bobistce Humphriesové přestup do týmu USA

"Pustit medailovou kandidátku k našemu největšímu konkurentovi nebylo lehké rozhodnutí. Museli jsme zvážit všechny relevantní faktory," uvedl svaz v prohlášení.

Čtyřiatřicetiletá Humphriesová se nedávno vdala za bývalého amerického bobistu Travise Armbrustera, což jí dalo možnost závodit v budoucnu za USA. Potřebovala k tomu oficiální svolení svazu a nyní se ho dočkala na poslední chvíli. Termín by vypršel v pondělí. V opačném případě by dvojnásobná mistryně světa a čtyřnásobná celková vítězka Světového poháru nemohla v příští sezoně závodit.

V minulé sezoně Humphriesová pauzírovala, poté co vloni v srpnu obvinila svaz z obtěžování a špatného zacházení. "Byla jsem v prostředí, které nebylo bezpečné. Už to samo o sobě není v pořádku, navíc abych byla trestána jen za to, že na to upozorním," řekla před časem kanadské televizi CBC Humphriesová, olympijská vítězka v závodech dvojbobů na hrách ve Vancouveru 2010 a Soči 2014. Vloni v Pchjongčchangu vybojovala bronz.