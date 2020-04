Zatrénujte si s českou olympioničkou

Koho někdy nebolela záda. Na světě snad nikdo takový není. Zkuste potížím předcházet. Jaké cviky na protažení zad doporučuje gymnastka Aneta Holasová? Česká reprezentantka vyrazila na letiště Praha, kde se zapojila do projektu Sportujeme na letišti, v němž si postupně zatrénuje šest českých vrcholových sportovců se zaměstnanci letiště. Před gymnastkou si tento nevšední čas už prožila rychlobruslařka Martina Sáblíková a vzpěrač Jiří Orság.

Pro mladou českou reprezentantku je pohyb součástí každého dne. Kdo sedí osm hodin v práci, může se postupně dostat do problémů, když se nebude o své tělo starat. Holasová předvedla pár cviků, které může využít každý a přitom nemusí drilovat své tělo jako ona, gymnastka, která si vybojovala účast na olympiádě v Tokiu.

"Ráno jdu do školy na 3 hodiny, pak 2,5 hodiny trénuji, na hodinku si odpočinu a čekají mě další 2,5 hodiny tréninku. Pak přijde na řadu regenerace, kryoterapie, navštěvuje nás fyzioterapeutka, absolvuji masáž. Pak se jdu domů učit," popsala česká naděje svůj den v rozhovoru pro denik.cz.

Po skončení letištního tréninku se role otočily. Stejně jako Sáblíková a Orság šla do výzvy také Holasová. Ta zněla: jít do dřepu, opřít se zády o zeď, natáhnout ruce, do nich vzít třeba knihu a držet. Jak dlouho vydržela? Čas můžete tipovat na facebookovém profilu Letiště Praha.

Pětidílný sportovní seriál se odehrává na letišti Praha. Pořadem provází kondiční trenér Vít Živný, který si pozval šest sportovců. Ti budou ve všech dílech ukazovat zaměstnancům letiště, jak správně cvičit nejen nyní v době karantény doma. Každý sportovec bude následně divákům k dispozici na Instagramu Letiště Praha.