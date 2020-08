Němec Megos jako druhý po Ondrovi vylezl nejobtížnější cestu

Megosův úspěch ještě musí být oficiálně potvrzen. "Vím, že je hodně spekulací ohledně úrovně obtížnosti a myslím si, že to je velmi subjektivní. Ale z mého pohledu je to 9c," napsal na instagramu. Argumentoval tím, že na jinou cestu úrovně 9b+ potřeboval šestnáct dní, tentokrát jich bylo takřka čtyřikrát více.

Byl to jeho jasně nejnáročnější projekt. "Bez ohledu na zhodnocení obtížnosti tohle pro mě byla velmi užitečná zkušenost. Je to osobní milník v mém lezeckém životě," prohlásil německý reprezentant.

Megos patří do světové špičky ve sportovním lezení a na skály do Francie se vydal místo olympijských her v Tokiu, kde by bojoval při premiéře tohoto sportu v olympijském programu.