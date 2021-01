Jansta se obává nestability, sport potřebuje dotace brzy

Předseda České unie sportu (ČUS) a zároveň šéf České basketbalové federace Miroslav Jansta se obává nestability, kterou by mohl přinést konec Milana Hniličky ve funkci předsedy Národní sportovní agentury. Hnilička čelí tlaku na rezignaci kvůli účasti na oslavě v hotelu v Teplicích, při které se porušovala vládní nařízení. Jansta se obává, že by jeho konec mohl ohrozit vyplácení dotací, které sport i vinou pandemie koronaviru letos potřebuje více než kdy jindy.

Hlasy ze sportovního prostředí, po jehož podpoře Hnilička volá, jsou rozporuplné. ČUS patří do skupiny, která sice Hniličkovo jednání odsuzuje, ale jeho setrvání ve funkci podporuje. Hlavně kvůli tomu, že příští týdny jsou zásadní pro výplatu dotací na rok 2021. "Jakákoliv nestabilita instituce včetně změny vedení zbrzdí její chod, přeruší procesy, nejen dotační, změní priority, znejistí zaměstnance. Ano, mohla by ohrozit dotace do sportu, což je pro nás klíčové. Nemůžeme si dovolit situaci destabilizovat. Přitom historicky poprvé za deset let jsou připraveny peníze do klubů a svazů nejpozději v březnu," uvedl pro ČTK Jansta.

ČUS zastřešuje 75 sportovních svazů a více než 7000 tělovýchovných jednot a klubů. Na všechny výrazně dopadají vládní omezení proti šíření koronaviru, která ochromila prakticky veškerý sport s výjimkou toho profesionálního. "Historicky neúnosně posunuté rozesílání dotací neumožňuje efektivní práci svazů a činnost klubů. Je to důležité z hlediska provozu svazů, klubů a správy sportovišť. Covidový stav potřebu podpory umocňuje," uvedl Jansta.

Předseda Národní sportovní agentury má podobné postavení jako ministr, zodpovídá se premiérovi Andreji Babišovi. S touto funkcí je spojen také ministerský plat zhruba 170 000 korun měsíčně. Jansta je ale přesvědčený, že by to neměla být politická funkce. "Předseda musí především znát sport odspodu nahoru i napříč. A to velmi podrobně. Je to pozice vysoce odborná a manažerská," konstatoval.

Až do začátku letošního roku, kdy NSA začala rozdělovat i běžné dotace, spadal sport do pravomocí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tam jen málo ministrů vydrželo celé čtyřleté funkční období. Jansta si nepřeje, aby to pokračovalo. "Sport po dlouhém období nestability, nespolehlivosti státní podpory, střídání ministrů a odpovědných náměstků v téměř ročních intervalech volal po kontinuitě, stabilitě, dialogu a odborném vedení. Navíc agentura není ještě dotvořená, je ve výstavbě. Po třiceti letech konečně někdo buduje samostatný státní orgán, který všechny vyspělé státy mají," dodal.