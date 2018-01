Souboj neporažených. Joshua jde obhajovat korunu krále těžké váhy

Půjde o souboj neporažených. Joshua v profesionálním ringu absolvoval dvacet zápasů, všechny vyhrál, navíc je ukončil předčasně. Parker má bilanci čtyřiadvacet duelů, stejný počet výher, z toho 18 k.o.

Boxeři, kteří mají to nejlepší před sebou, Angličan má osmadvacet let, soupeř je ještě o tři roky mladší. Joshua boxoval naposledy v říjnu minulého roku, když porazil Carlose Takama, půl roku předtím poslal do důchodu Vladimira Klička a stal se jedničkou těžké váhy. Parker bojoval v ringu naposledy v září, když na něj nestačil Hughie Fury.

Ve hře budou tři pásy. Joshua je šampiónem organizací WBA a IBF. Parker drží pás WBO. Vítěz tohoto duelu by poté měl bojovat o čtvrtý opasek. Pás organizace WBC má Deontay Wilder, který je na žebříčku třetí.

Podle ringtv.com si finanční odměnu za tento duel rozdělí oba boxeři v poměru 2:1. Více bude mít samozřejmě Joshua.