Boxerský génius vydělává i na bruslení. Mayweather zve fanoušky do Detroitu

Boxerské eso navlékne brusle a spustí se po nabroušeném ostří na zamrzlou plochu. Prohodí pár slov, usměje se a vyfotí. V posledním boxerském duelu s Conorem McGregorem Američan vydělal údajně hodně přes 100 miliónů dolarů, ale nemusí pršet, stačí když kape.

Příště do klece? Reálné to není

McGregor loni v srpnu ostře sledovaný souboj v ringu prohrál a údajně tahá za nitky, aby se případná odveta odehrála tam, kde je doma - v kleci MMA. Že by ale irský zápasník organizace UFC boxerského génia s padesáti výhrami v ringu a majetkem v miliardách korun přesvědčil, se nejeví příliš reálně. „To je jasné, ví to i Floyd. Conor by ho v kleci zabil," řekl pro server thesun.co.uk Dan White, šéf UFC.

White nicméně kontakt s managementem amerického boxera připustil. „Pohybuji se v boxu, v příštích měsících se setkám s hodně lidmi, také s těmi od Mayweathera. Bylo by to bláznivé, šlo by o velký kontrakt, o velké peníze. Ale nemyslím si, že by chtěl do klece," uvedl.