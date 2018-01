K arbitrážnímu soudu se odvolalo dalších 20 ruských sportovců

K Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) v Lausanne se odvolalo dalších dvacet ruských sportovců potrestaných kvůli porušení dopingových pravidel na hrách v Soči před čtyřmi lety. Představitelé CAS dnes zveřejnili, že dohromady řeší 42 případů. Verdikt chtějí soudci vynést do konce ledna, olympijské hry v Pchjongčchangu začnou 9. února.

Do začátku olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu by mělo být jasno o verdiktu k ruským sportovcům, kteří se odvolali k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) - ilustrační snímek.

Lee Jin-man, ČTK/AP