Z lavičky povstal hrdina. Nemusím si hrát na Supermana, říkal

Hrdinou 52. Super Bowlu se stal hráč, o kterém by to před dvěma měsíci nikdo neřekl. Quarterback Nick Foles po většinu sezóny jen vysedával na lavičce Philadelphie, jenže v prosinci musel zaskočit za zraněného Carsona Wentze a klíčovou pasáž sezóny zvládl na jedničku. V Super Bowlu se vyrovnal i legendě Tomu Bradymu a jako nejužitečnější hráč utkání dovedl Eagles k výhře nad New England Patriots 41:33.

Nick Foles si po triumfu s Philadelphií vzal do náruče dceru Lily.

Zklamaný quarterback New England Patriots Tom Brady (12).

Quarterback Philadelphie Eagles Nick Foles (vpravo) a Halapoulivaati Vaitai při utkání s New England Patriots.

Nick Foles si po triumfu s Philadelphií vzal do náruče dceru Lily.

Zpěvačka Pink při hymně před utkáním Philadelphie a New England Patriots.

Justin Timberlake při přestávkovém programu při utkání Philadelphie a New England.

52. Super Bowl Philadelphia - New England

"Je to neskutečné. Lepší pocit neexistuje," radoval se Foles po zápase, který rozhodl přesnou přihrávkou na touchdown 145 vteřin před koncem. "Byl jsem v klidu. Základ bylo nedívat se na výsledkovou tabuli a hrát svou hru. Hodně mi pomohlo vědomí, že si nemusím hrát na Supermana. Mám skvělé spoluhráče, kteří mi to usnadnili," dodal.

Devětadvacetiletého rodáka z Texasu draftovala v roce 2012 právě Philadelphia, za kterou zářil o rok později, kdy se dostal i do výběru největších hvězd soutěže. Mimo jiné v jednom utkání nahrál na sedm touchdownů, čímž vyrovnal rekord NFL.

Jenže od té doby se mu příliš nedařilo. Po třech sezonách ho Eagles vyměnili do St. Louis Rams, rok nato šel do Kansas City Chiefs, kde sice nastupoval, ale nevysloužil si prodloužení smlouvy. Loni v létě se jako volný hráč vrátil do Philadelphie, kam šel krýt záda vycházející hvězdě a dvojce draftu z roku 2016 Wentzovi. Ten si však v prosinci poranil koleno a před Folesem byla velká výzva.

Zvládl ji nečekaně dobře. Vyhrál oba zápasy základní části, do kterých poté naskočil a Eagles udrželi první místo v Národní konferenci. Pak vyhrál i všechny tři zápasy play off, přestože předtím v kariéře nastoupil v play off pouze jednou. V semifinále hodil tři touchdowny proti Minnesotě a svůj výkon zopakoval i ve finále proti Patriotům. Stal se od roku 2001 prvním náhradním quarterbackem, který získal Super Bowl. Předtím se to povedlo právě Bradymu, který tehdy odstartoval svou sbírku pěti titulů, která z něj dělá zřejmě nejlepšího hráče v historii.

"Nick se dostal do souboje s Bradym, což není ideální pro nikoho, protože to je nejlepší quarterback, který kdy hrál. Ale Nick ukázal, že pro něj není nic problém," chválil spoluhráče Zach Ertz. Právě on zachytil přihrávku na vítězný touchdown 145 vteřin před koncem ve chvíli, kdy Patrioti o bod vedli.

Brady se sice snažil a 505 naházenými yardy vytvořil rekord Super Bowlu, jenže Foles předvedl rovněž výborných 373 yardů, tři nahrávky na touchdown a sám navíc skóroval, když předvedl jednu z trikových her, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Při rozehrávce udělal úkrok stranou, míč se tak dostal na jeho spoluhráče, Foles si nikým nebráněný naběhl do koncové zóny, chytil přihrávku a zvýšil na 22:12.

"S koučem (Dougem Pedersonem) jsme na tom docela dělali. Bavili jsme se o tom, že to zkusíme a pak mi dal pokyn. Musel jsem si dát pozor, aby nebylo poznat, že se na něco chystáme. A Trey Burton to skvěle hodil. Je to paráda, když něco takového pomůže vyhrát Super Bowl," radoval se Foles.