Jiný svět. Český hokejista vyzkoušel trénink bojovníka MMA

Který sport je obtížnější? Kontakt, osobní souboje a rychlost vyžaduje lední hokej, tolik v Česku populární. Hráči na ledě jsou navlíknutí do výstroje. Proti tomu v MMA je bojovník téměř nahý, pohybuje se v kleci s jedním soupeřem. Tomuto sportu se také říká atletický desetiboj, co je náročnější? V tréninku se proti sobě postavili Jiří Tlustý, který odehrál stovky zápasů v NHL a Patrik Kincl, jenž patří mezi nejlepší české zápasníky v MMA.

Vždy ve střehu, kdo nedává pozor, může pykat. To platí v hokeji i v MMA. Jiří Tlustý čeká na reakci Patrika Kincla.

Kdo sleduje hokej i MMA, určitě našel společné znaky. Oba sporty jsou fyzicky náročné, musíte mít určitou úroveň techniky. Důležitá je síla, výbušnost, předvídavost i vytrvalost.

První část souboje nastala v hokejové aréně Merkur Ice Arena v Říčanech, kdy si Kincl navlékl dres týmu NHL Carolina Hurricanes. Vzal hokejku a vyrazil na led pod dohledem hokejového útočníka. Výsledek? „Smekám před borci, klouzat se a ještě trefit puk v jakékoliv rychlosti, není žádná sranda! Štěstí, že na má videa nereagoval Jarda Jágr a neozval se. Nedokážu si představit, že by na mě nasadil tu svou vestu se závažím a další kila mi omotal kolem kotníků," byl v dobré náladě Kincl, který se spíše těšil na druhou část.

Pořadí sportů podle studie ESPN 1. box 2. lední hokej 3. americký fotbal 4. basketbal 5. wrestling 6. bojová umění 7. tenis 8. gymnastika 9. baseball/softball 10. fotbal 23. surfing 32. automobilové závody 35. potápění 40. rodeo 47. stolní tenis 60. rybaření

Po hokejovém tréninku se oba přesunuli do ASA Gymu v Hradci Králové, kde se Kincl připravuje na zápasy v kleci. „Patrik vtipkoval, že na něj musím být na ledě hodný, aby mi nemuseli později volat záchranku. Naštěstí nebyla zapotřebí. MMA je náročné, i když se to laikovi zpočátku nezdá. Patrik mě nešetřil a dokázal, že bych si měl dávat lepší pozor na kondičku. Určitě mě naučil pár chvatů, které by se v hokeji užily, i když jsem nikdy nebyl typ hráče, který má zapotřebí se prát," přiznal po krátké zkušenosti s bojovými sporty Tlustý.

Jak si vede hokej a MMA mezi ostatními sporty? Na to se snažila najít odpověď studie ESPN, která porovnávala šedesát sportů. Zaměřila se například na vytrvalost, sílu, rychlost, agilitu, flexibilitu, koordinaci ruka-oko, výdrž a analytickou schopnost.

Hokej pohledem zkušeného matadora

Na prvním místě skončil box, druhý byl lední hokej, třetí americký fotbal a bojová umění obsadila šestou pozici. Tento průzkum ale proběhl v roce 2004, otázkou je, zda stále platí.

„Musíme mít sílu a výbušnost hráče amerického fotbalu, vytrvalost maratónského běžce a soustředěnost neurochirurga. To vše musíme umět zkombinovat v okamžiku, kdy se pohybujeme vysokou rychlostí na chladném a kluzkém povrchu. K tomu stojíme na čepelích o tloušťce 1/8 palce. Je hokej těžký? Nevím, řekněte sami," okomentoval kdysi hokej Brendan Shanahan, který vyhrál třikrát Stanley Cup a v NHL odehrál 1524 utkání.