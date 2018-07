Polibek do nebe pro Janu Novotnou. Byla by pyšná, řekla Krejčíková, když jí věnovala titul

"Ano, byl pro Janu," řekla Krejčíková, která se před lety nestyděla a požádala Novotnou o spolupráci a pak pod bývalou světovou dvojkou trénovala. "Chtěla bych jí i tenhle titul věnovat. Zaslouží si, aby se na ni vzpomínalo v dobrém."

Letos navíc uplynulo dvacet let od jediného triumfu Novotné ve wimbledonské dvouhře. "Byl to její největší úspěch. Moc po něm toužila, což si pamatuju z příběhů, které mi vyprávěla," řekla dvaadvacetiletá Krejčíková a doplnila: "Je to jen čtyřhra, ale je to tady, je to dvacet let po jejím vítězství, takže to je perfektní."

Než Novotná loni v listopadu podlehla rakovině ve 49 letech, říkala Krejčíkové, aby bojovala a získala grandslamový vavřín. "Já jsem teď pyšná, že jsem to dokázala. A myslím, že i Jana by byla pyšná," řekla Krejčíková.

Ve finále Wimbledonu turnajové trojky Krejčíková se Siniakovou porazily Květu Peschkeovou s Američankou Nicole Melicharovou 6:4, 4:6 a 6:0.