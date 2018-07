Dojatý wimbledonský šampión. Jsi pro mě největší motivací, říkal synovi se slzami v očích

Byl to jeden z nejdojemnějších momentů jeho kariéry. Když se Novaku Djokovičovi a jeho ženě Jeleně narodil před třemi roky syn Stefan, měla bývalá světová jednička jedinou touhu. Aby jeho potomek viděl tátu s pohárem pro grandslamového vítěze. Toto přání se mu v neděli splnilo, když zdolal ve finále Wimbledonu Kevina Andersona (6:2, 6:2, 7:6) a připsal si svůj třináctý titul z turnajů velké čtyřky. "Moc jsem si přál, aby mě mohl syn vidět s trofejí, byla to pro mě obrovská motivace," přiznal dojatý šampión.

Dva roky čekal Novak Djokovič na to, než si znovu bude moci vychutnat grandslamový triumf. Od roku 2016, kdy do své sbírky získal poslední chybějící titul z French Open, toho zažil opravdu hodně.

Přišel prudký pád žebříčkem, následoval odchod od trenéra Vajdy, který ho dovedl k největším úspěchům, trápily jej zdravotní problémy, dostavila se ztráta motivace, sáhl proto k angažování Andre Agassiho a Radka Štěpánka a nakonec následoval opětovný návrat k Vajdovi. A ostřílený slovenský kouč kariéru bělehradského rodáka znovu nakopl.

Vše vygradovalo právě v letošním ročníku Wimbledonu. A co víc. Jízdu nejslavnějším turnajem světa mohl sledovat i tříletý "Djokerův" syn, který spolu s maminkou Jelenou tleskal triumfu svého "táty hrdiny" z hráčské lóže.

A to navzdory přísným wimbledonským pravidlům, které kromě striktního nařízení bílého oblečení tenistů, zakazují dětem mladším pěti let vstup do hlediště.

"To, že mě můj syn mohl sledovat z hráčského boxu při přebírání trofeje, byl jeden z největších momentů mé kariéry a obrovská motivace. Vždycky jsem si přestavoval, jak před ním vyhrávám takový velký turnaj. A teď se to stalo. Moment, kdy na mě může být má rodina hrdá, navždy zůstane v mých vzpomínkách. Nejde to ani slovy popsat," říkal dojatý jednatřicetiletý tenista.

Šťastný čtyřnásobný wimbledonský vítěz se z přítomnosti syna těšil i z dalšího důvodu. "Ještě nikdy nebyl v hledišti, nikdy mě neviděl hrát. Ale já doufám, že teď už je dost velký na to, aby vydržel v klidu sedět aspoň třicet minut," říkal s úsměvem srbský šampión.

A vadit mu tak ani nemuselo, že přítomnost v říjnu čtyřletého potomka porušovala zmiňované zákony All England Clubu. "Vím, že Wimbledon přísně dodržuje své tradice a pravidla. A já k nim mám velký respekt. O to víc jsem rád, že tu syn mohl být. Chtěl jsem zažít to, co Roger, když jeho triumf sledovaly na tribuně jeho děti. To se mi teď splnilo," dodala bývalá světová jednička.

Djokovič se rozpovídal i o své sezóně a problémům, s kterými se potýkal. "V posledních dvou letech to bylo opravdu složité. Nikdy jsem nemusel řešit tak vážné zdravotní komplikace, musel jsem kvůli problémům s loktem změnit raketu a udělat v mé hře další změny. To všechno mi vzalo nějaký čas, ale už jsem se s tím srovnal," smál se tenista.

To jeho poražený soupeř zklamání netajil. "Pořád jsem cítil následky semifinálového utkání. Mělo to na mě vliv. Nevidím smysl v tom, aby se v pátém setu pokračovalo dál bez možnosti odehrát tiebreak," připomněl Anderson rekordní semifinálový zápas s Johnem Isnerem, který skončil až po šesti hodinách a 35 minutách vítězstvím Jihoafričana 26:24 v pátém setu.