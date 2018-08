Tenisová revoluce v praxi. Jak se Nadal a spol. na novinku dívají?

V Torontu se Marin Čilič probil do čtvrtfinále, kde ho zastavil pozdější vítěz Nadal. S časovým limitem se však chorvatský tenista vypořádal bez problémů. "Myslím, že je to výborná věc. Hodně se o zavedení časového limitu mezi výměnami mluvilo a ukázalo se, že je to dobrý tah. Pomohlo to i rozhodčím. Někteří z nich to přísně dodržovali, jiní byli tolerantnější. Takhle jsou jasně nastavené mantinely a to je dobře," nepochybuje světová sedmička.

I přes zdánlivě neprůstřelná a jasně daná pravidla není přestávka mezi výměnami pro všechny stejná. Vina však není na tenistech. Vše závisí od toho, kdy hlavní rozhodčí odpočítávání spustí. Podle pravidel to má být v okamžiku, kdy nahlásí skóre po předchozí výměně. Často je však daný interval delší kvůli například dlouhotrvajícímu aplausu fanoušků.

Rafael Nadal ze Španělska ve finále v Torontu.

Nathan Denette

Umpirový sudí však může ovlivnit délku přestávky mezi výměnami i podle vlastního uvážení, pokud například předcházející výměna vzala oběma tenistům hodně sil. Právě toho se před nedávnem obával i Nadal, který je známý zdlouhavou přípravou na podání. "Je zcela jasné, že ty nejkrásnější výměny, které diváci nejvíce ocení, se odehrávat nebudou, když budete mít takto krátký čas na přípravu a odpočinek," varoval nedávno tenisový král.

Tenisovým hvězdám však nové pravidlo vážnější problémy nedělá. Platí to i pro Novaka Djokoviče, který patří v tomto ohledu mezi "pomalejší" tenisty. "Dokonce mi přijde, že teď mám více času než dříve. Protože hodiny začnou s odpočítáváním až poté, kdy se fanoušci utiší a hlavní rozhodčí ohlásí skóre. A to někdy samo o sobě zabere dost času," má jasno úřadující wimbledonský šampión.

Novak Djokovič.

Dan Hamilton

Varování za překročení časového limitu si už vyzkoušel i Nadal, který byl napomínán během Rogers Cupu. Vše však přešel s úsměvem. "Ano, všiml jsem si, že mi to trvalo déle. Ale není to pro mě problém. Potřebuji si jen na to zvyknout a bude to v pořádku. Vše stejně nakonec závisí na rozhodčím, kdy spustí hodiny a kolik času vám tak poskytne."

S novinkou souhlasí i John Isner, který si jako první z tenisové elity vyzkoušel, jaké je to hrát pod tlakem časového limitu. "Je to rozdíl, to určitě. Nejdříve jsem s tím trošku problémy měl. Stalo se mi, že jsem byl připraven podávat a zbývalo mi ještě patnáct sekund a pak byly případy, kdy bych čas navíc naopak potřeboval. Fanoušky ale taková novinka určitě zaujme a i já myslím, že je to prospěšná věc," říká americký dlouhán.

Podle pravidel má hlavní rozhodčí hráče napomenout v momentě, kdy se na hodinách odpočítávajících čas objeví nula a hráč neuvedl míč do hry. S tím měl velké problémy například Grigor Dimitrov, který byl v minulosti často napomínán. A nevyhnul se tomu ani během třetího kola Rogers Cupu.

Grigor Dimitrov

Frank Gunn

"Byl to můj první turnaj, který jsem odehrál s touto novinkou. Je to dobrá věc, ale nemyslím si, že je to vždy spravedlivé. Jsou momenty, kdy toho času prostě potřebujete víc. Ale většina tenistů je spokojená, protože teď přesně vědí, na čem jsou. Dříve byli pořád v nejistotě, jestli dostanou napomenutí, nebo ne," říká bulharská hvězda.

A statistická zajímavost na závěr. Průměrný čas mezi výměnami se na turnaji ve Washingtonu vyšplhal k osmnácti sekundám, což je stejně jako před rokem, kdy se ještě hrálo bez hodin. O tom, zda bude časový limit zaveden i na dalších turnajích, zatím rozhodnuto nebylo.